Военного руководителя ливийских повстанцев убили по заказу США?

В ночь на 29 июля был убит командующий войсками ливийских мятежников генерал Абдель Фатах Юнис. В 1969 году Юнис вместе с Муамаром Каддафи свергал ливийского короля Идриса. И потом 40 лет служил у Каддафи министром внутренних дел. Однако в феврале Юнис перебежал к повстанцам.

Тем не менее, после пяти месяцев военных действий ливийским повстанцам не удалось победить Каддафи. Это вызвало подозрения в том, что Юнис ведет двойную игру и, возможно, продолжает работать на Каддафи. Однако официального подтверждения этой версии нет (повстанцы утверждают, что Юниса убили лоялисты Каддафи, Каддафи утверждает, что Юниса убили солдаты «Аль-Каиды»), а убийство генерала Юниса до сих пор остается непонятным экспертам и журналистам. Хотя на кое-какие мысли наводит.



Дмитрий Косырев, политический обозреватель:

Вся проблема с убийством Юниса в том, что у него был соперник за звание главного военного в Бенгази – Халифа Хефтир, про которого в Бенгази ходят разговоры, что он имеет тесные связи с ЦРУ. Как всегда в таких случаях, правда может быть и иной, хотя то, что Хефтир жил 20 лет в США – факт. Тут важно то, во что готовы поверить арабы. Для которых нелюбовь к Каддафи не обязательно означает любовь к США или НАТО.

