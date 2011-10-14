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Во Львовской области улицу назвали в честь Воинов батальона «Нахтигаль», который воевал против белорусских партизан

14 октября 2011 09:55
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Депутаты Нежухивского сельского совета Львовской области переименовали улицу Мира в селе Райлив в улицу Воинов батальона «Нахтигаль», который во время Великой Отечественной войны воевал против белорусских партизан.

Батальон «Нахтигаль» (нем. - соловей) был создан в феврале 1941 года как украинский легион в германской армии для участия в войне с СССР. По разным данным, в него входили от 330 до 400 членов Организации украинских националистов под командованием Романа Шухевича. В октябре 1941 года был переформирован в 201-й батальон охранной полиции, направлен в БССР, где до декабря 1942 года воевал с партизанами.

Партия регионов Украины обратилась в Генеральную прокуратуру c просьбой отреагировать на переименование улицы.  

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