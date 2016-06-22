Владимир Шимов: общество должно нас обеспечивать работой, а зарабатывать мы все должны сами

Новости Беларуси. V Всебелорусское народное собрание собрало 2,5 тысячи делегатов со всей страны. Все они прибыли в столицу выразить свои взгляды на то, как дальше строить собственную жизнь, по какому пути развиваться стране в ближайшие пять лет. По сути, определить план действий на предстоящую пятилетку. Многочисленные делегаты и зарубежные гости народного форума намерены принять участие в дискуссии, которая развернется во Дворце республики.

Здесь с самого утра работает выездная студия телеканала СТВ.

Сейчас мы побеседуем с человеком, который приложил руку ко всем программам социально-экономического развития на протяжении 25 лет. Человек, который занимал должность министра экономики. Сейчас это руководитель крупнейшего экономического университета, доктор экономических наук, профессор Владимир Шимов.

Всегда хочется сравнить, когда подходишь к какому-то рубежу. А V собрание, я полагаю, это тот рубеж, который позволяет оглянуться и заглянуть назад. Вы помните первое собрание?

Владимир Шимов, делегат V Всебелорусского народного собрания, ректор Белорусского государственного экономического университета:

Безусловно. Потому что это собрание во Дворце спорта, которое принимало ключевые решения в очень непростых условиях. Это была ситуация, когда фактически было потеряно 35% валового внутреннего продукта и 64% инвестиций. Дальше отступать было некуда. Только в пропасть. Забыть то собрание и те решения, которые выносились на его обсуждение, участникам невозможно.

Вы прошли через все собрания. В какой момент, в каком году, на каком собрании вы почувствовали, что от этой пропасти мы уже сделали шаг вперед, два шага вперед?

Владимир Шимов:

Вы знаете, я скажу по-другому. Не на Всебелорусском собрании мы это почувствовали, а примерно в 2002-2003 годах. Когда восстановили уровень валового внутреннего продукта 1991 года. И когда нарастили уже на устойчивой базе очень приличные темпы роста. Уже появился жирок, появилась возможность для реструктурирования экономики. Вот этот период. И появилась возможность для маневров. Другое дело - всегда ли мы ее хорошо и правильно использовали. Но уже появилась.

Вы в числе разработчиков нынешней Программы социально-экономического развития.

Владимир Шимов:

Я разрабатывал активно две программы. А в остальных программах я эксперт.

Но в ней прописаны совершенно четкие приоритеты, тренды, стратегии нашего развития. Но ведь мы очень зависим от мировой конъюнктуры. И, пожалуй, ни один экономист мира не берется прогнозировать точно, что же будет происходить, что будет с нефтью, что будет с великим Китаем, что будет с США. Косвенно мы от этой ситуации зависим.

Владимир Шимов:

Мы должны четко представлять, что да, внешний фактор, внешняя мировая экономическая конъюнктура достаточно серьезно влияет на нас, но мы должны быть объективными и понимать, что и у нас есть внутренние проблемы, без решения которых даже благоприятная внешняя конъюнктура не будет способствовать решению тех проблем в полной мере, которые перед нами сегодня существуют.

О проблемах мы говорим честно, с обозначения проблем начинается проект программы.

Владимир Шимов:

Да. Но их решение зависит и от внешних факторов, и от внутренних. И это нужно четко себе представлять.

Вы готовите управленцев. Более того, управленцев в важнейшей сфере - в экономике. Вы довольны качеством управления, эффективностью управления?

Владимир Шимов:

Вы хотите меня спросить о подготовке или же о реальном качестве управленцев?

Вот те люди, которые рулят экономикой, рулят предприятиями.

Владимир Шимов:

Есть достаточно грамотные и очень профессиональные люди. Они соответствуют мировому стандарту менеджмента. Есть такие. А есть и слабые.

Качество жизни заявлено главным приоритетом ближайших лет. Вы как профессор наверняка любите все по полочкам, по формулам. Та самая формула качества жизни? Какие слагаемые?

Владимир Шимов:

Достойная работа, позволяющая тебе зарабатывать достойно и реализовывать тебе все свои целевые установки. Как в семье, так и за пределами. Это качество жизни. Удовлетворенность жизнью.

Но это в целом. А для вас? Это зарплата?

Владимир Шимов:

Я сказал: иметь работу и достойную оплату за эту работу, которая тебе позволяет реализовать все твои жизненные устремления. Общество должно нас обеспечивать работой, а зарабатывать мы все должны сами.

По поводу того жирка, о котором вы сказали, в начале 90-х. Сейчас этой подушки безопасности нам достаточно для тех самых маневров, которые мы себе обозначили?

Владимир Шимов:

Я немножко не так сказал. Мы начали только набирать в начале «нулевых» годов. Самая благоприятная конъюнктура внешняя и внутренняя у нас была примерно в 2003-2009 годах. И за этот год мы много чего в экономике сделали. Сегодня ресурсов, запасов у нас немного. Но мы провели реструктуризацию, модернизацию целого ряда отраслей. И если эти отрасли в самом старте после модернизации еще не дали должной отдачи, то вполне вероятно рассчитывать на то, что в ближайшее время (я имею в виду деревообработку и другие модернизированные отрасли) они дадут отдачу. Но здесь есть один тонкий нюанс. Когда мы начинаем модернизацию, мы должны провести очень серьезные маркетинговые исследования. Модернизируя отрасль, мы должны четко знать, где, по какой цене, в каком объеме мы будем реализовывать свою продукцию. Если где-то это недоработали мы, то это нужно сейчас устранять.

А это возвращаясь к вопросу о качестве менеджмента.

Владимир Шимов:

Да, это к вопросу о качестве менеджмента.