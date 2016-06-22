Драгомир Карич: я рекомендую Беларусь как очень инвестиционную республику

Новости Беларуси. Высшая форма народовластия. Менее двух часов остается до начала работы V Всебелорусского народного собрания. Церемония открытия форума состоится ровно в полдень. С высокой трибуны народного вече с докладом выступит Президент.

Александр Лукашенко подведет итоги и обозначит перспективы социально-экономического развития страны, проблемные вопросы и пути их решения. Речь также пойдет о внешней политике, выстраивании партнерских отношений с различными странами и интеграционными объединениями с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Ожидается, что глава государства примет участие и во втором дне работы форума.

Главное политическое событие года широко освещает телеканал СТВ.

Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Белграде, председатель группы дружбы «Сербия-Беларусь» в сербском парламенте (Республика Сербия):

Здравствуйте. С праздником вас. Сегодня большой праздник, проводите такое общее собрание белорусов, которое проходит раз в пять лет. Конечно, сегодняшняя дата напоминает и о 75 лет, когда немецкие фашисты напали на Советский Союз, причем ваша прекрасная Беларусь первая пострадала. Нанесены такие ущербы, что это практически несравнимо с другими соотечественниками.

Вы сказали праздник. А в Сербии бывают такие праздники, в других странах Восточной, Западной Европы?

Драгомир Карич:

Знаете, мне бы очень хотелось, чтобы у нас тоже было вот так, как и у вас. У нас есть собрание диаспор. Собираемся каждый год в Белграде. Но не присутствует ни президент, ни премьер. У нас приезжает министр, который возглавляет диаспору. А нас за границей более 5 млн сербов. А 7 млн - в Сербии.

У вас совершенно предметный интерес к нашей стране. Расскажите об этом. И насколько вам легко продвигать свои интересы, потому что это и для нас важно, это и в числе наших приоритетов - выстраивание отношений с зарубежными странами, бизнес-отношения, с Европой.

Драгомир Карич:

Прежде всего я хочу отметить, что уважаемый Президент Александр Григорьевич Лукашенко сделал такой инвестиционный климат, что у вас сегодня не только сербы, у вас иранцы, практически все люди с Ближнего Востока, с Дальнего, китайцы. У вас очень много инвесторов. У вас англичане, американцы. Все хотят инвестировать в Беларусь, потому что привлекательно. Система надежная, не меняются правила игры. Законы, которые приняты по инвестиционным циклам, существуют, работают. И это дает надежду каждому бизнесмену, потому что деньги хотят тихое море. Я могу рекомендовать и везде рекомендую Республику Беларусь как очень инвестиционную республику, где спокойно можно вложить свои деньги, работать, приносить себе прибыль, приносить Республике Беларусь тоже. На работы новых принимать, обмениваться технологиями. Так что то, что сделано в Беларуси, редко можно найти в Европе и дальше.