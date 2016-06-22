Алексей Цветков: вопросы ЖКХ занимают лидирующие позиции по тематике звонков на горячую линию ВНС

Новости Беларуси. V Всебелорусское народное собрание собрало 2,5 тысячи делегатов со всей страны. Все они прибыли в столицу выразить свои взгляды на то, как дальше строить собственную жизнь, по какому пути развиваться стране в ближайшие пять лет. По сути, определить план действий на предстоящую пятилетку. Многочисленные делегаты и зарубежные гости народного форума намерены принять участие в дискуссии, которая развернется во Дворце республики.

Здесь самого утра работает выездная студия телеканала СТВ.

Алексей Цветков, руководитель горячей линии V Всебелорусского народного собрания:

Горячая линия V Всебелорусского народного собрания начала свою работу в 11 часов. 14 операторов работают на семи многоканальных телефонных линиях. Коротких гудков нельзя услышать. За первые минуты работы горячей линии поступило уже более 26 вопросов. Первые и основные результаты: лидирующую позицию по тематикам вопросов занимают вопросы по организации жилищно-коммунального хозяйства. Пока это первые результаты. Мы готовы продолжить свой анализ и в дальнейшем.

Это традиционно - жилищно-коммунальное хозяйство.

Алексей Цветков:

Так же и на IV Всебелорусском собрании.

Вы можете сравнивать - вы работали.

Алексей Цветков:

Анализируя, вообще, ситуацию по направлениям вопросов, по тематикам вопросов, то и на IV Всебелорусском собрании лидирующую позицию заняли вопросы ЖКХ.

Как будет работать сама схема? Человек позвонил - что дальше?

Алексей Цветков:

Вопрос отработан, записан на специальный бланк, передан для учета, регистрации. И уже после этого передается в группу по ответам на вопросы.

То есть реакция на ту или иную проблему будет быстрой.

Алексей Цветков:

Да, непосредственно сразу здесь, во Дворце, работает штаб, в состав которого включены заместители руководителей государственных органов, работают оперативные региональные и отраслевые штабы, которые могут оперативно донести информацию, рассмотреть ее и разобраться в вопросах. Не все вопросы можно оперативно решить, потому что некоторые вопросы требуют разъяснения. И поэтому здесь требуют дополнительного изучения. И ряд вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов. Решить эти вопросы можно только после дополнительного изучения и рассмотрения.

А если вам поступит, предположим, звонок от гражданина Республики Беларусь, который пожелает передать предложение в Президиум, делегатам Всебелорусского собрания?

Алексей Цветков:

Все эти предложения будут переданы в секретариат, все предложения. Они будут обобщены и переданы в секретариат собрания.