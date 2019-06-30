Владимир Путин посетил соревнования по боксу во Дворце спорта «Уручье»

Так, в Минск уже прибыл президент России. Владимир Путин успел окунуться в спортивную атмосферу. 30 июня он посетил соревнования по боксу, которые проходят во Дворце спорта «Уручье», и посмотрел несколько поединков. Среди них и захватывающий бой за золото между белорусским и российским спортсменами.