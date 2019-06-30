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Владимир Путин посетил соревнования по боксу во Дворце спорта «Уручье»

30 июня 2019 13:32
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Новости Беларуси. Считанные часы остаются до церемонии закрытия вторых Европейских игр. Свое участие подтвердили главы ряда зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин посетил соревнования по боксу во Дворце спорта «Уручье»-1

Так, в Минск уже прибыл президент России. Владимир Путин успел окунуться в спортивную атмосферу. 30 июня он посетил соревнования по боксу, которые проходят во Дворце спорта «Уручье», и посмотрел несколько поединков. Среди них и захватывающий бой за золото между белорусским и российским спортсменами.

Владимир Путин посетил соревнования по боксу во Дворце спорта «Уручье»-4

# Европейские игры # Владимир Путин # Фотофакт

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