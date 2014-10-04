В Латвии 4 октября проходят выборы в Парламент

Новости Латвии. В Латвии проходят выборы в Парламент. По всей стране работают 953 избирательных участка. На 100 мест в сейме претендуют более тысячи кандидатов от 13 политических партий.

По оценкам экспертов, необходимый для прохождения в Парламент 5-процентный барьер преодолеет лишь половина из них. По результатам этих выборов законодательный орган Латвии будет Избран в 12 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.