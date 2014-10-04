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В Латвии 4 октября проходят выборы в Парламент

04 октября 2014 14:11
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Новости Латвии. В Латвии проходят выборы в Парламент. По всей стране работают 953 избирательных участка. На 100 мест в сейме претендуют более тысячи кандидатов от 13 политических партий.

По оценкам экспертов, необходимый для прохождения в Парламент 5-процентный барьер преодолеет лишь половина из них. По результатам этих выборов законодательный орган Латвии будет Избран в 12 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительные результаты волеизъявления народа станут известны 4 октября вечером

# Выборы

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