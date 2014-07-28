Владимир Макей о сбитом в Украине самолете, отношении ЕС к Беларуси и перспективах ЕАЭС

Новости Беларуси. Об экспортных перспективах Беларуси, о том, с какими странами может быть установлен безвизовый режим, ударит ли возможное расширение санкций против России по Беларуси, и о многом другом — программа «Неделя» на СТВ пообщалась с министром иностранных дел — Владимиром Макеем.

Беларусь активно завоевывает новые рынки. С визитом в Беларуси был премьер Мозамбика. Вы месяц назад ездили в страны Центральной Америки. Каковы экспортные перспективы нашей страны?

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Думаю, перспективы реальные и большие, если работать настойчиво по освоению новых рынков. Сегодня мы представлены в ряде государств Латинской Америки, в нескольких государствах из Африки, во многих странах Азии. Это, скажем, только начало. Мы, выполняя установки главы государства по освоению новых рынков, по диверсификации нашего торгово-экономического сотрудничества, мы намерены действительно освоить основательно эти еще до конца неизведанные континенты. Новые рынки для нас действительно перспективны, потому что эти государства имеют огромное количество населения, то есть большое количество потребителей, которые могут воспользоваться нашей продукцией.

Понятно, что Беларусь заинтересована в развитии экспорта товаров. Наши диппредставительства, можно сказать, на передовой линии в странах пребывания. То есть дипломат должен быть и талантливым маркетологом, чтобы помогать нашим производителям?

Владимир Макей:

В свое было принято решение главой государства о том, чтобы МИД занималось также и внешнеэкономической деятельностью. Я считаю, что это было абсолютно правильное решение, потому что мы не такая богатая и большая держава, которая может себе позволить расточительство, иметь несколько министерств, которые работали бы на внешних рынках. Это налагает особые обязательства на сотрудников дипломатической службы. Сегодня я бы назвал дипломата, если говорить военным термином, универсальным солдатом, потому что дипломатические миссии у нас за рубежом небольшие (2-3 человека в некоторых далеких странах). Это означает, что дипломат должен заниматься всем: и вопросами политического взаимодействия, и торгово-экономическими вопросами, и гуманитарными, военно-техническими, многими другими аспектами многостороннего сотрудничества. Что касается развития торгово-экономического развития, он должен уметь находить партнеров, обеспечивать реализацию проектов, объяснить необходимость и целесообразность применения того или иного способа финансового обеспечения тех или иных проектов. Он должен сопровождать проект от начала и до конца, поэтому дипломаты действительно должны являться своего рода маркетологами по продвижению продукции белорусских производителей на внешних рынках, поэтому нужно профильное образование, как минимум знание 2 иностранных языков. Это те минимальные требования, необходимые при поступлении на дипломатическую службу.

Что сегодня нашим производителям мешает наращивать продажи своих товаров за рубеж? Как дипломат может им в этом помочь?

Владимир Макей:

Сразу хочу сказать, что белорусская продукция достаточно популярна на внешних рынках, имеет спрос, бренды белорусских производителей известны во всем мире. Задача состоит в том, чтобы не сидеть пассивно и не ждать, что к тебе придут покупатели. Задача состоит в том, чтобы выгодно продать свою продукцию покупателю, который сам выбирает из большого ассортимента. Надо преодолеть какую-то внутреннюю инертность некоторым нашим производителям. Задача дипломатов состоит в том, чтобы находить партнеров, свести партнеров вместе. Что касается макроэкономической точки зрения, то задача МИДа состоит в том, чтобы выработать вместе с заинтересованными четкую стратегию по продвижению белорусской продукции на том или ином внешнем рынке, в той или иной стране.

У Беларуси с 1 июня безвизовый режим с Турцией. Какие ещё страны готовы, скажем, стать ближе к белорусам? Есть ли подвижки по линии шенгенских виз?

Владимир Макей:

Мы сейчас ведем переговоры об упрощении и отмене визового режима порядка с 1,5 десятками государств. Что касается наших отношений с ЕС, то уже состоялся первый раунд консультаций по заключению соглашений об облегчении визового режима. Мы выработали конкретную основу для дальнейшей работы. Каждая страна изложила точку зрения на этот процесс. Предстоит очередная консультация, и я думаю, что мы будем спокойно двигаться в этом направлении, исходя из того, что это соглашение тоже выгодно для граждан наших государств. Оно должо быть построено на равноправной, недискриминационной основе, как было сделано ЕС и с другими государствами.

Вы принимали участие в министерской встрече Восточного партнерства. Запад меняет свое отношение к Беларуси, начинает смотреть на нее другими глазами, готов отказаться от шаблонов, двойных стандартов?

Владимир Макей:

Действительно, в последнее время с учетом ситуации в регионе, в мире в целом, отношение к Беларуси изменилось в лучшую сторону. Это было заметно в ходе моего пребывания в Брюсселе в рамках последнего заседания Совета иностранных дел стран ЕС и Восточного партнерства. К сожалению, принципиально подходы к Беларуси не изменились. Причину я вижу в остающейся зашоренности европейских политиков в отношении к Беларуси. Мы говорили об этом открыто. Я думаю, что время в любом случае лечит и рано или поздно ЕС отменит односторонние санкции в отношении к Беларуси, как мы того и требуем. Сейчас для нас важно создание нормальной, позитивной атмосферы для дальнейшего продвижения нашего торгово-экономического сотрудничества с ЕС, потому что ЕС для нас является вторым важным партнером после России. Мы намерены строить с ними отношения на основе равноправного, спокойного, уважительного диалога, не уступая своим принципам и интересам.

Ситуация в Украине до сих пор остается напряженной. Ваше отношение к тем событиям, что там происходят? Как они влияют на экономическое и геополитическое положения Беларуси?

Владимир Макей:

Как может относится нормальный человек к тому, что происходит в Украине!? Конечно, негативно. Проблема в том, что ситуация в Украине уже становится не чисто внутриукраинской, она вышла уже на международный уровень. Я имею в виду последние события, связанные с падением малазийского самолета, который был сбит на территории Украины. Вопросы международной региональной безопасности выходят на первый план. Я считаю, что это срежиссированная кампания, за которой стоят экономические, энергетические и политические интересы. Рано или поздно история все расставит по своим местам. Наши подходы к событиям в Украине всегда были четкими и понятными — мы выступали за то, чтобы посредством диалога, взаимодействия всех вовлеченных в эти процессы сил, в Украине были установлены мир, спокойствие и стабильность. Эти подходы остаются. Украина для нас очень важный стратегический партнер, это братский народ. Мы бы хотели, чтобы там как можно скорее ситуация стабилизировалась, чтобы мы могли в нормальном духе продолжать прежнее сотрудничество во всех сферах нашего взаимодействия.

С 1 января начнет работу Евразийский экономический союз. Но всегда есть нюансы, которые хотелось бы урегулировать. На ваш взгляд, сможем ли мы договориться до этого срока, чтобы все было, как предполагалось первоначальным проектом?

Владимир Макей:

Мы надеемся, что все будет выполнено точно в те сроки, которые оговорены при подписании договора Евразийского экономического союза. Уже много раз была оговорена эта тема. Конечно, нас не вполне устраивает этот вариант договора, который содержит большое количество изъятий и ограничений, он далек от того договора, который был продекларирован всеми участниками некоторое время назад. В любом случае это шаг вперед. Для Беларуси участие в этом договоре выгодно, потому что открывает дальнейшие перспективы для роста нашей экономики, мы намерены, естественно, активно выполнять все требования договора и обязательства, которые мы на себя приняли. Те вопросы, которые не удалось решить на трехстороннем уровне, мы решили их на двустороннем уровне с Россией. Мы заключили соответствующие юридические обязывающие соглашения, поэтому я убежден, что все договоренности будут выполнены и в этом плане мы заинтересованы, конечно, в том, чтобы как можно быстрее был создан общий рынок без изъятий и ограничений как минимум к 2025 году, как это зафиксировано в договоре о создании Евразийского экономического союза.

На неделе с визитом в Беларуси был министр иностранных дел Литвы. Какие первоочередные вопросы в отношениях с нашими соседями по ЕС? О чем-то уже удалось договориться?

Владимир Макей:

В первую очередь о торгово-экономическом взаимодействии между нашими странами с учетом того, что мы страны-соседи, у нас солидный товарооборот, есть дальнейшие планы по наращиванию объемов товарооборота, поэтому мы большое внимание уделили вопросам торгово-экономического взаимодействия. Конечно, мы не обошли вниманием и вопросы политического взаимодействия. Мы обсуждали наши отношения и с ЕС, и с Литвой в этой сфере. Есть ряд, скажем так, и проблемных вопросов, они остаются на повестке дня, но самое главное, что есть и готовность к диалогу, как нам кажется, и желание решать через диалог эти проблемные вопросы.

Есть места на глобусе, куда еще не ступала «нога» белорусского дипломата? Какие визиты возможны до конца года?

Владимир Макей:

Таких пятен очень много. У нас установлены дипломатические отношения с 173 государствами. У нас 67 загранточек, которые присутствуют в 55 странах, а если брать аккредитацию послов по совместительству, то мы представлены в 106 государствах. Откровенно хочу сказать, что пока еще мы не освоили все 106 государств, поэтому задач огромное количество, предстоит и в этом году и на следующий год очень много визитов высшего уровня, мы намерены поступательно осваивать эти белые пятна. Не просто прошагать по той или иной территории, а прочно и основательно осесть на этих пока еще неосвоенных белых пятнах.