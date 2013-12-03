Владимир Макей: Беларусь заинтересована в дружественных отношениях с Францией как с членом Евросоюза, а также на двусторонней основе

Новости Беларуси. Расширение отношений Беларуси и Франции сегодня обсудили в Совете Республики нашей страны. Делегация французского Парламента прибыла в Минск с официальным визитом. Стороны выразили заинтересованность в расширении политического, экономического и культурного сотрудничества.

Беларусь заинтересована в дружественных отношениях с Францией как с членом Евросоюза, а также на двусторонней основе. Об этом 3 декабря заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с председателем группы дружбы «Франция-Беларусь» Жеральдом Дарманеном.

Сейчас две страны прорабатывают возможность реализации двусторонних проектов в области экономики и политики.

Расширение отношений Беларуси и Франции сегодня обсудили в Совете Республики. Стороны выразили заинтересованность в расширении политического, экономического и культурного сотрудничества. В частности, отмечено, что гости смогут составить непредвзятое мнение о жизни в нашей стране, взглянув на всё своими глазами.

В частности, председатель Совета Республики Анатолий Рубинов отметил, что нынешний визит французской делегации имеет важное политическое значение. Он также выразил надежду, что гости смогут составить непредвзятое мнение о жизни в нашей стране, взглянув на все своими глазами.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Каждый из нас живет в информационном мире и невольно является в той или иной мере заложником каких-то стереотипов. Если самому не посмотреть, не пощупать руками, не познакомиться, не посмотреть друг друга в глаза, то, в общем, трудно отказаться от этих стереотипов. Я очень надеюсь, что ваш визит в нашу страну и та программа, которая есть (мы постарались все ваши просьбы удовлетворить) – вы вынесите собственное суждение о нашей стране.

В ходе визита французские парламентарии посетят белорусские предприятия и культурные объекты. Гости ближе смогут познакомиться с достижениями и историческим наследием нашей страны. Кроме того, запланированы встречи с министрами экономики, иностранных дел, а также председателем государственного военно-промышленного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жеральд Дарманен, председатель группы дружбы «Франция – Беларусь» Национального собрания Французской Республики:

В нашей делегации представители Парламента, на таком уровне всегда проще строить диалог. Мы представляем страну, нацию и готовы к открытому общению. Я думаю, там, где есть люди, желающие строить отношения, будут найдены пути для конкретного сближения. А с вашей стороны мы видим такое желание.

Уже есть прекрасные примеры сотрудничества в области культуры. Мы надеемся, что интересные проекты появятся в гуманитарной сфере и образовании. Сегодня у нас уже есть планы по экономическому сотрудничеству.

