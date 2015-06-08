Владимир Макей: Беларусь намерена получить статус наблюдателя в ШОС

Новости России. Единство перед лицом общих вызовов. О важности упрочнения стратегического партнёрства Беларуси и России говорили 8 июня в Москве министры иностранных дел двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ключевые направления развития белорусско-российских отношений, а также взаимодействие по дальнейшему продвижению интеграционных процессов в ЕАЭС и сотрудничество на международной арене.

Кроме того, Беларусь рассчитывает выйти на новый уровень взаимодействия с Шанхайской организацией сотрудничества и стать для неё своеобразным «западным коридором». Заявление сделано накануне будущего участия нашей страны в саммитах ШОС и БРИКС, которые пройдут в июле в Уфе.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы заинтересованы в том, чтобы участие Беларуси было обеспечено на более высоком уровне. Поэтому мы надеемся, что нам удастся в ближайшее время обеспечить принятие политического решения о повышении статуса Беларуси в ШОС до наблюдателя и завершить необходимые правовые формальности. Беларусь готова стать «западным коридором» ШОС и внести свой вклад в развитие этой организации.

Сергей Лавров, министра иностранных дел Российской Федерации:

Мы нацелились на продолжение совместных усилий по внешнеполитическому сопровождению евразийской интеграции. Рассчитываем, что на 70-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН Евразийский экономический союз получит статус наблюдателя. Координируем с нашими белорусскими, казахстанскими, армянскими, киргизскими друзьями работу по продвижению в ООН соответствующего проекта резолюции.