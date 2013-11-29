Владимир Макей: Беларусь готова начать переговоры с ЕС по заключению соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии

Новости Литвы. Саммит Восточного партнерства в Вильнюсе завершился 29 ноября неподписанием соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Официальный Киев, взявший паузу для того, чтобы посчитать плюсы и минусы евроактивности, отстоял право на страновое самоопределение вопреки давлению чиновников ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом, остальным участникам форума, в том числе представителям нашей страны во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем, удалось поработать более конструктивно. Делегации Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Украины, а также политики 28 стран после ряда встреч приняли итоговую декларацию. В ней, в частности, отмечено, что сотрудничество, в областях важных для населения стран-партнеров, будет продолжено и впредь. Глава белорусской делегации отметил, что речь идет в первую очередь о проектах в энергетике, транспорте, области транзита, в правоохранительной сфере, а также управлении границами.

В рамках саммита Владимир Макей заявил о готовности белорусской стороны начать переговоры с ЕС по заключению соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии. Инициативу приветствовал председатель Евросоюза Херман ван Ромпей. По его словам, «это послужило бы на благо наших народов».