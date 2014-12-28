Владимир Доманевский утвержден в должности председателя Могилевского облисполкома

Новости Беларуси. Утвердили 28 декабря и кандидатуру руководителя Могилевского региона. На внеочередной сессии областного Совета депутатов Владимир Доманевский получил единогласную поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нового губернатора представил Михаил Русый. Заместитель премьер-министра Беларуси высказал уверенность в том, что новый руководитель области сможет обеспечить положительную динамику развития региона. По словам вице-премьера, новый губернатор – человек принципиальный и трудолюбивый.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Человек прошел всю школу, начиная от инженера на агрокомбинате «Дзержинский», тогда была птицефабрика Дзержинского. Почти два года он работал помощником Президента по Гродненской области. Как раз попало, что он работал с двумя губернаторами. Семен Борисович Шапиро – это один стиль, Владимир Васильевич Кравцов – это другой стиль. То есть у него есть возможность сопоставить, выбрать все самое новое.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

Я понимаю, какая ответственность сегодня лежит на мне в должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета. Мы с вами на пороге 2015 года. Это год последний в пятилетнем плане, выполнения пятилетнего плана. Мы должны сегодня обязательно с вами проанализировать, какие результаты есть, где у нас есть, как сказал, Михаил Иванович, резервы. А резервы на Могилевщине, я уверен, есть. И с тем, чтобы мы те обязательства, которые держали кадры Могилевской области перед населением, мы максимально их обеспечили.