Карлос Ларреа Давила, посол Эквадора в Беларуси: Народ должен решать, сколько раз Президент может выдвигаться на данный пост

Я знаю, что Беларусь вам очень нравится, вы приходили и участвовали в наших программах. Всегда восхищаетесь красотой, чистотой Беларуси. Насколько чисто проходили выборы, как вам показалось?



Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Прежде всего, хотел бы передать огромный вам привет от имени нашего президента Рафаэля Корреа и нашего народа. На самом деле сегодня я увидел очень важную вещь – зрелость белорусского общества, его серьезность и то равновесие, которое существует, которое сложилось в этой стране. Очень важно, что белорусский народ пришел на голосование, выполнил свое право, право выбора.

Карлос, а позволите задать вам вопрос, такой вопрос иногда не любят обсуждать, публично выносить на обсуждение. Президента у нас уже избрали не первый раз. Но ведь и у вас Президент, с которым мы, благодаря вашему содействию записывали интервью, может избираться два раза, но он уже в третий раз исполняет свои обязанности, президентские полномочия. И, как он мне сказал во время интервью, готов еще раз побороться за президентское место. Это нормально, если народ избирает Президента, что Президент может больше двух раз быть главой государства? Вы можете о своем Президенте говорить.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Юрий, я считаю, что человек, в данном случае Президент, который является лидером, который выдвигает свою кандидатуру на пост Президента, движим народом. И народ решает, сколько раз этот лидер, который вел свою страну вперед, может выдвигаться на данный пост. Я считаю, что если законодательно это позволено и народ этого хочет, значит это должно происходить. Для того чтобы строить будущее, строить общество, чтобы царила демократия.