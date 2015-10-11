Министр информации Лилия Ананич: На выбор электората повлияли не СМИ в период избирательной кампании, а вся наша белорусская жизнь и действительность

У нас в студии очередной великий, я скажу великий гость, потому что мы работаем в информационном поле, поэтому для нас министр информации Лилия Станиславовна Ананич всегда уважаемый гость.

Лилия Станиславовна, Вы только что вернулись из информационного центра. Вы и в течение сегодняшнего дня, наверное, Вы и Ваши люди мониторили за тем, что происходит на информационном поле, и в период президентской кампании. Скажите, как развивались события, много ли было каких-то, извините, нарушений, хамства, грубости или достаточно корректно вела себя пресса? Что несвойственно прессе.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Я хотела бы сразу поздравить всех с тем, что выборы в нашей стране состоялись. И это первое и главное, о чем хочется говорить. Атмосфера информационного центра Центральной избирательной комиссии, которая еще продолжает свою работу, потому что мы ждем прихода председателя Центризбиркома уже после полуночи, говорит о том, что огромный интерес к нашей стране и к этому дню у выборов Президента страны. Информационное пространство много сделало для того, чтобы выборы состоялись. Безусловно, каждое средство массовой информации служило той или иной редакционной политике. Я не могу сказать, что мы не замечали нарушений законодательства, но основной фон национального информационного пространства был на то, чтобы выборы прошли транспарентно, чтобы все жители нашей страны, граждане страны могли составить свое впечатление о программах кандидатов. Без внимания прессы не остался ни один важнейший аспект на всех этапах избирательной кампании. И очень важно, чтобы и сегодня, в день выборов, а в стране в эти дни работает 540 зарубежных журналистов из 30 государств мира. 940 журналистов освещают избирательную кампанию. Мы всему миру демонстрируем не только красоту нашей страны, но и то, что белорусы активно заинтересованы в том, чтобы отдать голос за будущее своей страны. И это сегодня произошло.

Лидия Станиславовна, подсмотрел где-то в Интернете, один из активистов оппозиции как-то даже оскорбительно по отношению к белорусам сказал: «У людей на плечах вместо голов телевизоры». Он имел в виду то, что средства массовой информации, наверное, и мы как-то настраивали людей. Но я думаю, средства массовой информации у нас разные. Есть и государственные, и негосударственные. Поэтому человек был подвержен, сказать, «информационной обработке» с разных сторон. Все-таки как Вам показалось, насколько СМИ повлияли на выбор электората?

Лилия Ананич:

Я думаю, что только за период избирательной кампании СМИ не могли бы повлиять на выбор. На выбор электората повлияла вся наша белорусская жизнь и действительность. Но то, что средства массовой информации сделали все для того, чтобы еще и еще раз показать — в стране за 20 лет произошли кардинальные перемены. В стране состоялось главное — суверенное государство Республика Беларусь. Думаю, вот эта массивная, объемная информация, которая пришла в дома белорусов, она, конечно, же способствовала выбору наших граждан своего будущего.

Лидия Станиславовна, позвольте такой вопрос. Пока Вы были в пути к нам, было несколько отрывков из интервью, которые давали наши коллеги журналисты, представители украинских, польских, кубинских средств массовой информации. В этой же студии мы как-то обсуждали вопрос о том, что все равно те журналисты, которые получили, что называется редакционное задание, не будут хорошо писать, даже если они все увидят. Вы работали и общались с журналистами, которые приехали к нам в гости освещать эти выборы. Что Вы можете сказать об их настроении? Удастся ли тем, как мы живем, как все это происходило изменить это отношение?

Лилия Ананич:

Есть впечатление журналиста как личности, и все они положительные. Я в этом просто уверена, потому что, разговаривая с представителями разных медиа из разных стран — все они восхищаются тем, что происходит в Беларуси. Но редакционную политику каждого издания никто не отменяет. Если кто-то приехал для того, чтобы увидеть соринку, он из нее может, конечно, сделать бревно, но белорусы, думаю, от этого страдать не могут. Наше информационное пространство главенствует в формировании общественного мнения. И это тоже достояние национального информационного пространства.

Смотрите, приехало очень много журналистов. У Вас сегодня, по-моему, спрашивали, я смотрел эфир, этот факт констатировали, что на выборы президента иностранных журналистов приехало больше, чем, например, на встречу «нормандской четверки». То есть выборы в Беларуси всегда были интересны или сейчас они по-особенному интересному?

Лилия Ананич:

Я думаю, что Беларусь, находясь в эпицентре европейских событий, Беларусь, которая стала площадкой мира и созидания, Беларусь, которая сегодня вершит не только свою судьбу, но, смею сказать, и судьбу мира, конечно, та страна, в которую будут ехать журналисты. И оправдан этот интерес к выборной кампании, потому что сегодня белорусы еще раз подтвердили миру: из Беларуси всегда будет идти посыл мира и добра. И это главное, что мы несем миру.

Спасибо, Лилия Станиславовна. Спасибо, что пришли к нам в студию.