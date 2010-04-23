Президент Кыргызстана потребовал международного расследования трагических событий апреля

Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске. Как отметил Курманбек Бакиев, по кыргызскому законодательству заявление об отставке президента вступает в силу только после принятия его парламентом. А так как парламента, равно как и любого другого легитимного органа, кроме собственно президента Бакиева, в стране после переворота нет, заявление об отставке не может считаться вступившим в силу.

Курманбек Бакиев, президент Кыргызстана:

– Исключительно, чтобы не допустить развала государства, я тогда сказал, хорошо, я готов покинуть Кыргызстана и напишу заявление о сложении полномочий, если будут соблюдены условия: если будет в Кыргызстане порядок, не будет гонений за моими коллегами, соратниками, за моими родными и близкими. Мне это было обещано, что не будет этого. Но, до сегодняшнего дня все ровно наоборот. Те, кто со мной работал в Правительстве, в других структурах, их родные и близкие подвергаются жесточайшему гонению. Их начинают искать, угрожать, вымогать деньги. Крадут людей. Где это обещание? Поэтому, позавчера (21 апреля, прим. ctv.by), делая здесь заявление, я сказал, что я не признаю свою отставку, потому что та сторона не выполнила свои условия. Но это не означает, что я не признаю отставку и хочу завтра вернуться президентом в Кыргызстан.

В качестве экономической причины сложившейся ситуации Курманбек Бакиев назвал резкое повышение Россией таможенных пошлин на нефть. Что же касается политической причины, не последнюю роль сыграло отношение Москвы по вопросу размещения под Бишкеком американской военной базы «МАНАС». Курманбек Бакиев предположил, что за государственным переворотом в Кыргызстане стоят третьи силы.

Курманбек Бакиев:

– Мы хотели вести свою, самостоятельную, независимую внешнюю политику. Но я, откровенно говоря, не предполагал, что это настолько бы раздражало Россию. Что это решение, по транзитному центру, по размещению коалиционных сил в Бишкеке, будет настолько сильно раздражать российское руководство. К сожалению, в российских СМИ все события преподносились односторонне. Прежде, чем разобраться, все валили на власть, на главу государства, на Правительство. И никакой другой информации. Я не могу сказать, что это дело рук спецслужб России, я так прямо не говорю. Надо создать международную комиссию, которая бы разобралась с этим… Это какой надо обладать силой? Я понимаю, если бы это были десятки тысяч людей. Но захват-то делался небольшими группами. То есть, это хорошо подготовленные, обученные люди, которые владеют всеми необходимыми навыками для захвата оружия, уничтожения и т.д. Я находился в здании Белого дома, в своем кабинете. По митингующим применяли слезоточивый газ. Не помогает. Резиновые пули. Не помогает. Но когда прозвучали выстрелы в мой кабинет… И непросто автоматная, беспорядочная стрельба, а выстрелы снайпера… Я об этом 8 апреля говорил, пожалуйста, если до сих пор не заделали, съездите в Белый дом, посмотрите, в окнах президента два одиночных выстрела. Чисто случайно, из-за того, что видимость была нехорошая, не попал. Поэтому я говорю, что это вооруженный захват, именно бандитский захват власти.

При этом чтобы не усложнять ситуацию, президент Кыргызстана Курманбек Бакиев не собирается формировать правительство в изгнании или просить политического убежища в других странах. В то же время действия временной администрации, отказавшейся в частности от белорусской гуманитарной помощи, не вызывают у него одобрения. Как не может он одобрить и действия некоторых влиятельных групп и международных организаций.

Курманбек Бакиев:

– Действие российских средств массовой информации очень влиятельно, очень широко. И когда однобоко показывают, что вина целиком на власти, естественно, мне кажется, и они там призадумались. То есть, тут еще и информационная диверсия идет. Реакции ОДКБ не было никакой. Понимаю, когда я находился на юге Кыргызстана, когда за мной гонялись бандиты с оружием, я понимаю, не было у них возможности связаться со мной. Но я уже четвертый день в Беларуси, хоть бы один коллега, после того, что случилось, вышел и сказал хоть что-нибудь. Нет. Я думаю, что такое бездействие членов ОДКБ ни к чему хорошему не приведет. И я хочу еще раз выразить огромную благодарность Президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко, который проявил не только глубокую порядочность, как человек, но и поступил, как мужественный государственный деятель.