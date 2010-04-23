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В Великобритании прошел второй раунд предвыборных теледебатов лидеров трех крупнейших политических партий

23 апреля 2010 08:26
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Лейбористов представлял премьер Гордон Браун, оппозиционных консерваторов и либерал-демократов – Дэвид Кэмерон и Ник Клегг.Второй раунд был посвящен в основном внешней политике. Были затронуты проблемы членства Великобритании в Евросоюзе, обороны, иммиграции, а также пенсионной системы и экономики. Ощутимого перевеса на этот раз никто из политиков не получил. Если в первом раунде по всем вопросам доминировал Ник Клегг, то на этот раз в дебатах о проблемах иммиграции заметно лидировал консерватор Дэвид Кэмерон. Клегг был убедительнее в спорах о пенсиях, а Браун – в вопросах экономики.

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