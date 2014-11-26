Вьетнам может стать плацдармом для продвижения экономических интересов Беларуси в регионе Юго-Восточной Азии

Новости Беларуси. Беларусь и Вьетнам рассчитывают на прорыв в отношениях и выход на самый высокий уровень партнерства. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко по итогам переговоров с главой Компартии Вьетнама. Нгуен Фу Чонг находится с официальный визитом в Минске.

Вьетнам давний стратегический партнер Беларуси в Юго-Восточной Азии. В прошлом году страны наторговали на 200 млн долларов. И останавливаться на достигнутом не намерены.

Воздушный борт с генеральным секретарем компартии Вьетнама прибыл в Национальный аэропорт «Минск» утром.

Гостя на красной дорожке приветствовал премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, рота почетного караула, а также представители Вьетнама. Встреча, несмотря на прохладную погоду, оказалась теплой. Все-таки наши страны связывает давняя дружба еще со времен Советского союза. С этого, кстати, начались и переговоры во Дворце Независимости с Александром Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Уважаемый товарищ генеральный секретарь, я хочу, чтобы вы четко представляли себе, что вы приехали в родную для вас страну. Мы все помним нашу совместную борьбу, связанную с независимостью Вьетнама. Вы самые близкие люди для нас в том регионе. Наш народ всегда с величайшим уважением, некой деликатностью и доброжелательностью относился и относится к нашим вьетнамским братьям. Я хочу, чтобы вы, работая сегодня, завтра, сколько понадобится в нашей стране, чувствовали, что это родная вам страна и она готова сделать все необходимое для того, чтобы решить те проблемы, которые сегодня, возможно, существуют во Вьетнаме. Если только мы способны вам помочь, считайте, что мы уже оказали эту помощь. Я обязательно в будущем году приеду к вам во Вьетнам. Давайте построим нашу работу таким образом, чтобы нынешняя встреча и переговоры явились этапом подготовки масштабных наших договоренностей, которые мы подпишем на вашей вьетнамской земле.

Нгуен Фу Чонг, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама:

Хочу поблагодарить вас за теплый прием. Мы очень чувствуем к нам братское отношение. Вьетнам всегда придает важное значение взаимодействию с Беларусью. Мы готовы развивать всестороннее сотрудничество, которое способствовало бы укреплению потенциала двух стран.

Вьетнам – традиционный партнер Беларуси в азиатском регионе. Есть даже программа экономического сотрудничества между нашими странами на 2013-2015 годы. И, конечно, пора обозначить новые перспективные проекты.

Традиционно Вьетнам закупает в Беларуси калийные удобрения, грузовики, тракторы, карьерные самосвалы. Есть сборочное предприятие по выпуску МАЗов. Но в экономическим плане еще много возможностей для роста.

Александр Лукашенко:

У белорусских предприятий имеются большие возможности существенно нарастить объемы поставок разнообразной белорусской техники на вьетнамский рынок, нужной для Вьетнама техники. В первую очередь, сельхозмашин, автотехники, карьерных самосвалов. В торговых взаимоотношения мы готовы современные инструменты, механизмы лизинга, экспортного кредитования, страхования. практика показывает, что значительный импульс развития отношений может дать совместная реализация крупных двусторонних проектов.

Вьетнам - одна из быстроразвивающихся стран Юго-Восточной Азии. Здесь открыты сборочные производства транснациональных компаний по производству электроники, шьется одежда мировых брендов. Кстати, по цене и качеству эта продукция составляет серьезную конкуренцию китайским и индийским товарам.

Но в приоритете у Вьетнама развитие своей энергетики, перерабатывающей, химической, металлургической, оборонной промышленности, Парк высоких технологий и добычи полезных ископаемых. Поэтому опыт Беларуси здесь пришелся бы кстати. Это традиционные статьи экспорта услуг и товаров нашей республики.

Александр Лукашенко:

Этим опытом мы готовы поделиться с нашими вьетнамскими друзьями. Перспективным направлением является производственная кооперация. Автомобили МАЗ уже собираются в вашей стране. с учетом проводимого вами обновления парка пассажирских автобусов, предлагаем создать во Вьетнаме совместное предприятие по производству пассажирской техники.

Научно-техническое сотрудничество развивается тоже. Идет, например, работа по созданию совместной образовательной структуры в Хошимине. По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление об укреплении всестороннего сотрудничества.

Нгуен Фу Чонг:

Мы только что провели очень успешные переговоры в атмосфере дружбы, доверия и взаимопонимания. Мы договорились практически по всем вопросам, касающимся различных мер дальнейшего углубления нашего всестороннего сотрудничества.

Александр Лукашенко:

Мы договорились о том, что в ближайшее время осуществим ряд мероприятий, которые позволят нам осуществить прорыв в отношениях между нашими государствами, и они выйдут на самый высокий уровень партнерства и стратегического партнерства.

Я благодарен руководству Вьетнама за приглашение посетить вашу дружественную и прекрасную страну. Я думаю, уже в ближайшее время мне удастся осуществить этот визит. Мы обязательно к этому визиту должны подготовить ряд крупных проектов, вокруг которых будет строиться наше торгово-экономическое и другие виды сотрудничества.

После переговоров во дворце Независимости Нгуен Фу Чонг возложил венок к монументу на площади Победы. Для него память о павших в обороне за родину не просто протокол. Вьетнамцы, как и белорусы, считаются во всем мире партизанской нацией. И Нгуен Фу Чонг из поколения тех, кто помнит эту борьбу и сколько жертв она унесла.

Кстати, Нгуен Фу Чонг уже посещал Беларусь в апреле 2009 в должности председателя Национального собрания Вьетнама.

Вьетнам ведет переговоры о заключении Соглашения о зоне свободной торговли с Таможенным союзом Беларуси, России и Казахстана. А в декабре в Хошимине — деловом центре страны — белорусские экспортеры представят свою продукцию на международной выставке. Так что новые контракты, вполне возможно появятся еще до конца года.

Программа двухдневного визита генерального секретаря Компартии в Беларусь весьма насыщена. Как ожидается, 27 ноября Нгуен Фу Чонг посетит ряд предприятий, а также новое здание музея Великой Отечественной войны. Вьетнам — один из важнейших торговых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. За последние годы взаимный товарооборот увеличился в 3 раза и достиг почти 200 млн долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.