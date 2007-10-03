Пока чиновники считают голоса избирателей, страна может остаться без газа

Центризбирком Украины до сих пор не получил все электронные протоколы участковых комиссий. Но известно, что социалисты по-прежнему не проходят в парламент. А у лидера Партии Регионов и премьер-министра Виктора Януковича появились другие проблемы.

"Газпром" уже в этом месяце начнет сокращать поставки природного газа в Украину. Причина банальна - задолженность украинской стороны за поставки газа составляет более 1 миллиарда 300 миллионов долларов.

Однако украинцы до сих пор не понимают, почему при таком огромном долге "Газпром" молчал. Кто кому должен, если "Газпром" не поставляет напрямую газ в Украину, а она получает туркменский газ.

