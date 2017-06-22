Венгрия рассмотрит все предложения Беларуси по развитию партнерства

Новости Беларуси. Сотрудничество в банковской сфере, агропромышленном комплексе и атомной энергетике предлагает развивать Беларусь Венгрии. По всем направлениям наша страна готова работать над выгодными для обеих сторон проектами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как вывести экономические отношения стран на новый уровень, говорили 22 июня в Правительстве. Премьер-министр Андрей Кобяков провел встречу с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

В последнее время взаимный товарооборот демонстрирует положительную динамику: почти плюс 10% за четыре месяца этого года. Однако потенциал далеко не исчерпан, считают обе стороны. Как заверил 22 июня зарубежный дипломат, Венгрия будет рассматривать все предложения Беларуси по развитию партнерства.