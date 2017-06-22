МИД Беларуси и Венгрии подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Об отношениях Беларуси и Евросоюза речь шла 22 июня на встрече главы МИД Владимира Макея и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время переговоров Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает за справедливый подход ЕС к нашей стране. В частности, министр подчеркнул, что главное сейчас – развивать взаимовыгодное сотрудничество между государствами Европейского союза и Беларусью.