МИД Беларуси и Венгрии подписали соглашение о сотрудничестве
Новости Беларуси. Об отношениях Беларуси и Евросоюза речь шла 22 июня на встрече главы МИД Владимира Макея и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время переговоров Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает за справедливый подход ЕС к нашей стране. В частности, министр подчеркнул, что главное сейчас – развивать взаимовыгодное сотрудничество между государствами Европейского союза и Беларусью.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Несмотря на то, что в этом году торгово-экономические отношения между Беларусью и Венгрией развиваются более интенсивно, тем не менее, мы констатировали, что потенциал нашего торгово-экономического сотрудничества далеко не исчерпан. И мы договорились сфокусировать основное внимание в ближайшее время на двух-трех конкретных направлениях сотрудничества, которые несут большую отдачу и станут действительно своеобразными историями успеха.
22 июня стороны документально закрепили свои планы по укреплению отношений. Министерства иностранных дел Беларуси и Венгрии подписали соглашение о сотрудничестве.