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Александр Лукашенко проводит встречу с главами МИД стран ЦЕИ во Дворце Независимости

22 июня 2017 08:00
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Новости Беларуси. Историческая память заставляет нас особенно ценить мир и благополучие. Это подчеркнул Президент Александр Лукашенко 22 июня на встрече с министрами иностранных дел и главами национальных делегаций стран-участников Центрально-Европейской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры проходят во Дворце Независимости. Для нашей страны в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними. На это обратил внимание белорусский лидер. Глава государства призвал страны ЦЕИ вместе наводить мосты между интеграционными структурами на континенте.

# Александр Лукашенко # Международная политика

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