Александр Лукашенко проводит встречу с главами МИД стран ЦЕИ во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Историческая память заставляет нас особенно ценить мир и благополучие. Это подчеркнул Президент Александр Лукашенко 22 июня на встрече с министрами иностранных дел и главами национальных делегаций стран-участников Центрально-Европейской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры проходят во Дворце Независимости. Для нашей страны в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними. На это обратил внимание белорусский лидер. Глава государства призвал страны ЦЕИ вместе наводить мосты между интеграционными структурами на континенте.