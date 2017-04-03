Валерий Малашко: основной компонент модернизации системы здравоохранения – создание электронного здравоохранения

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии 3 апреля открыли новый законотворческий сезон. Всего во время весенней сессии депутаты рассмотрят три десятка законопроектов. Вопросы выдачи патентов на изобретения, проект новой редакции закона о развитии конкуренции, о питьевом водоснабжении, защите прав потребителей, социальном обслуживании – все это в центре внимания народных избранников.

Кроме того, врач «скорой» с планшетом и более высокотехнологичная помощь. Новации в системе здравоохранения стали одной из самых обсуждаемых тем в Овальном зале. По прогнозу, уже к 2022 году и больницы, и поликлиники будут работать по-новому.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Основной компонент модернизации системы здравоохранения – это создание электронного здравоохранения. Врач должен приехать с планшетом, зная пациента, он открывает в рамках того доступа, который будет позволен для врача скорой помощи, он открывает историю болезни этого пациента. Дальше врач может выбрать тот алгоритм лечения, который будет соответствовать степени или тяжести заболевания. Соответственно, он может войти в базу лекарственных препаратов и сразу же определиться о наличии в ближайшей аптечной сети того лекарственного препарата, необходимые дозы.

Кстати, достаточно обширный на нынешней весенней сессии и международный блок. Это неудивительно. Парламентарии готовятся принимать 26-ю летнюю сессию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. В белорусской столице она пройдет с 5 по 9 июля.

Буквально через час откроется и весенняя сессия Совета Республики. Сенаторы рассмотрят важнейшие законопроекты для жизни белорусов. В перечне приоритетных значатся законы «О борьбе с коррупцией», «О социальной защите инвалидов». Помимо этого сенаторы уделят внимание вопросам эффективности работы законов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.