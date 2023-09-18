«Проблема Карабаха будет долгой». Выгодна ли битва за Армению России?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

12 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что власти Армении фактически признали суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

Владимир Путин, президент России:

Мы предлагали свои варианты урегулирования, чего скрывать, мне кажется, это хорошо известно. Армения контролировала семь районов. Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района остались под юрисдикцией фактически Армении и весь Карабах, но армянское руководство с этим не согласилось. Дело не только в результатах последнего конфликта, армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. В своем пражском заявлении просто зафиксировали это на бумаге. Мы знаем об этом, что говорить. Теперь мне президент Алиев говорит: «Вы же знаете, что Армения признала, что Карабах наш? Что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен». И армянское руководство об этом публично заявило. Посчитав и всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской СССР, назвав цифру, в которую входит, конечно, и территория самого Карабаха. Но это состоялось, это же не наше решение. Это решение армянского руководства сегодняшнего.

Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, журналист (Россия):

Я думаю, что Путин ссылается на встречу в Казани. Казанская встреча президента Алиева и премьера Пашиняна. Как работает эта технология? Тогда именно, я глубоко убежден, именно Пашиняну был дан приказ не подписывать этот договор. Если был бы подписан договор с сохранением относительно суверенитета и Карабаха, и Лачинского коридора, о который сейчас мы бьемся, если бы Пашинян тогда под эгидой России в Казани подписали эти договоры с Алиевым, а Алиев был готов на это пойти, тогда бы все плоды этой победы были бы у России. Запад этого не допустил. Поэтому это он надавил на Пашиняна, чтобы не соглашался с этой трактовкой. Точно так же, как сейчас эти негодяи делают с Украиной. Не давая договориться, выдвигая дополнительные условия и все, что сейчас происходит. Надежда Сасс:

Вы знаете, что еще важно отметить, достаточно сложная тема, сложно понимать сегодня позицию и определенные планы, России в том числе, потому как распространено мнение, что необходимость России фокусироваться на Украине и всем, что с ней связано, делает невозможным для Москвы отвлекать ресурсы на Южный Кавказ. И, честно говоря, многие, те же российские эксперты, склонны говорить, скорее, это не наша битва. То есть сегодня, если мы говорим о постсоветских странах, в сферу интересов России входят Украина, Республика Беларусь, Казахстан, появились новые перспективные регионы – Африка и многие другие. То есть битва за Армению невыгодна сегодня России или не нужна. Поспорите с этим утверждением?