«Кроме их интересов, ничего быть не может». Какую позицию занимают Турция и Франция в Карабахском конфликте?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Считаете ли вы, что Турция в настоящее время остается надежным союзником НАТО или она фактически занимает промежуточную позицию между Западом и Россией?

Никола Маркович, глава неправительственной организации «Запад-Восток»:

Турция пытается извлечь лучшее из обоих миров. Мы считаем, что Москва, Вашингтон и Брюссель пытаются найти какую-то золотую середину между собственными интересами. Многие страны покупают ядерное оружие из России, а также поставляют дроны в Украину. Все преследуют собственные интересы, они наверняка хотят усилить собственную позицию, а также позицию Турции рядом с Каспийским морем, а также в Средиземноморье. И позиции Турции на североафриканские страны. Что касается Армении и Азербайджана, мы считаем, что Турция помогает Азербайджану. Они защищают позиции данной страны. Они посылали оружие в Азербайджан. Я считаю, что Франция должна защищать Армению. Это то, о чем они говорили, однако на самом деле получается, что они гораздо больше помогают Азербайджану. И получается, что Турция является соседом данных стран, имеет гораздо большие связи исторические с Азербайджаном. Так какая стратегия у Анкары? Наверняка они будут стремиться к переговорам с Россией, будут пытаться занять более сильную позицию. Я не думаю, что Москва будет готова принять это. Мы должны принять во внимание и НАТО, «Большую 20-ку», Кавказ, Средиземноморье, все эти различные места в мире, где происходят изменения баланса сил. Хотел бы отметить, что пропадает консенсус из данной ситуации. Анкара наверняка будет стремиться преследовать свои собственные интересы, пойдет на переговоры с Москвой. Наверняка они будут обсуждать что-то связанное с Кавказом на данных переговорах, однако Анкара, скорее всего, в конце концов будет стремиться к золотой середине, но при этом извлечь лучшее с обеих сторон, Запада и Востока. Надежда Сасс:

Не могу не обратить внимание на ваш комментарий, который прозвучал во время ответа нашего французского эксперта, когда он подчеркнул, что Франция должна защищать Армению. Вы уточнили, что так же, как Франция сегодня защищает Африку.

Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, журналист (Россия):

Да, как она противостояла геноциду в Руанде, хотя войска там были. Мы видели, как себя вели французские войска тогда. Франция себе пускай поможет. Вот это будет очень хорошо. Что касается позиции Турции, 100 процентов поддержка Азербайджана. От тезиса – одна нация, две страны – никто не уходил. Его вербализировали и Алиев, и Эрдоган. Это и говорится, тут никаких не должно быть сомнений по этому поводу. Турция пытается восстановить имперское мышление. Фантомы империи живы. Турция решает другие проблемы. И Иран, и Турция решают проблемы свои. Я вам скажу даже еще больше, Турция в принципе сейчас использует именно Азербайджан как достижение Великого Туранского проекта. Азербайджан сейчас интересует Турцию только поэтому. И этот Сюникский коридор, который хотят они пробить, это не коридор между Азербайджаном и Нахичевань, как думают очень многие азербайджанские политические деятели, в том числе и президент Алиев. Это коридор, который соединит Анкару со Средней Азией. Туда идет выход, там готовится почва. Там работает колоссальное количество и американских, и турецких НКО. И в Казахстане, и в Узбекистане, и в Кыргызстане. Везде там они находятся. Турция думает, что она решает свой проект – Туранский коридор. Но она не видит, что за ней стоят совершенно другие силы – англосаксы и НАТО, которые подключатся в районе болгаро-греко-турецких границы. Они подключатся к турецкому коридору, и не турецкие интересы пойдут туда, ближе к китайской границе, а интересы англосаксов и НАТО. Это будет тот самый коридор, который пройдет. У НАТО была мечта обойти эту территорию, только этот коридор будет соединять стратегически.