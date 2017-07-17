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Валентин Сукало: Было принято решение сохранить судейский корпус действующим

17 июля 2017 14:03
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял сегодня председателя Верховного суда. Валентин Сукало доложил Президенту об эффективности работы объединенной судебной системы. Совершенствовать ее решили три года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения затронули работу судов, органов юстиции и судебной экспертизы. Одно из главных нововведений – объединение судов общей юрисдикции с экономическими. Александр Лукашенко интересуется итогами. К этому времени основные проблемы решены. Это в первую очередь касается единства судебной практики и политики, судопроизводства в целом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Больше всего волнует меня, хоть уже и давно это случилось, – объединение наших судов.

Второй вопрос – как идет строительство нашего здания Верховного суда. И другие вопросы, которые и у меня на контроле находятся, и уголовные дела. И ваша точка зрения и ваши оценки по деятельности ваших коллег – тех, кто приносит в суды дела уголовные – особенно уголовные, ну и другие. Может быть, какие-то тенденции. У вас это видно, как в зеркале по хозяйственной части, в экономике, может быть, какие-то опасные тенденции намечаются или происходят, исходя из тех дел, которые поступают по Хозяйственным судам.

На встрече также прозвучало предложение по структурной оптимизации судебной системы. Касается это аппаратов Верховного и областных судов.

Валентин Сукало: Было принято решение сохранить судейский корпус действующим-1

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Республики Беларусь:
Учитывая незначительное количество судейского корпуса в нашей стране относительно населения, было принято решение сохранить его действующим. Количественное сокращение и оптимизация коснется только аппаратов работы вышестоящих судов. Это позволит, конечно, сохранить и судейский корпус, и качество нашего правосудия.

У Валентина Сукало глава государства интересовался также ходом строительства Дворца правосудия. Он должен быть современным, а главное, функциональным. С опережением сроков объект уже готовится к сдаче. Ожидается, что в ноябре 2018 года строительство будет завершено.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Валентин Сукало # Судебная система Беларуси

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