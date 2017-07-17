Валентин Сукало: Было принято решение сохранить судейский корпус действующим

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял сегодня председателя Верховного суда. Валентин Сукало доложил Президенту об эффективности работы объединенной судебной системы. Совершенствовать ее решили три года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения затронули работу судов, органов юстиции и судебной экспертизы. Одно из главных нововведений – объединение судов общей юрисдикции с экономическими. Александр Лукашенко интересуется итогами. К этому времени основные проблемы решены. Это в первую очередь касается единства судебной практики и политики, судопроизводства в целом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Больше всего волнует меня, хоть уже и давно это случилось, – объединение наших судов.

Второй вопрос – как идет строительство нашего здания Верховного суда. И другие вопросы, которые и у меня на контроле находятся, и уголовные дела. И ваша точка зрения и ваши оценки по деятельности ваших коллег – тех, кто приносит в суды дела уголовные – особенно уголовные, ну и другие. Может быть, какие-то тенденции. У вас это видно, как в зеркале по хозяйственной части, в экономике, может быть, какие-то опасные тенденции намечаются или происходят, исходя из тех дел, которые поступают по Хозяйственным судам.

На встрече также прозвучало предложение по структурной оптимизации судебной системы. Касается это аппаратов Верховного и областных судов.