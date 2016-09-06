В Беларуси стартует досрочное голосование на парламентских выборах

Новости Беларуси. Отдать свой голос. 6 сентября в Беларуси стартует досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания. Подобная практика существует не только в нашей стране, но и во многих государствах мира, и отвечает международным стандартам, в том числе рекомендациям ОБСЕ. Традиционно многие белорусы активно используют свое право поддержать кандидатов в период досрочного голосования. По статистике Центральной избирательной комиссии, на посещения избирательных участков влияет не только рабочий график граждан, но и прогноз погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

У нас обычно уже она доходит до 30%. С учетом прогноза погоды весьма позитивного на выходные дни, скорее всего, избиратели активно буду голосовать досрочно.

Досрочное голосование не проводится на участках в санаториях, домах отдыха, больницах и прочих стационарных учреждениях здравоохранения. Остальные же участки по всей стране будут работать с 10 до 14 часов и с 16 до 19 на протяжении ближайших 5 дней. Избирателю при себе необходимо иметь паспорт или документ, его заменяющий. Что касается комиссий, то они завершили последние приготовления еще накануне.

Татьяна Герасименко, председатель участковой комиссии участка для голосования № 7 Гродненского-Центрального избирательного округа № 51:

Получены бюллетени, они пересчитаны. Все, что нужно, образцы для заполнения бюллетеней, трафареты для слабовидящих избирателей – в целом полная кампания подготовки уже закончилась. Можно проголосовать досрочно – это дает нашим избирателям возможность в воскресенье заняться своими домашними делами, если у них не получается прийти в воскресенье. И, конечно же, мы ждем и в день голосования в 8 утра и до 20:00 также наших избирателей.