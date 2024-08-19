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Вадим Елфимов: «Орбан сделал выбор почти инстинктивно и стал искать тропинку из болота!»

19 августа 2024 08:49
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: «Орбан сделал выбор почти инстинктивно и стал искать тропинку из болота!»-2

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Что делать, если ты попал в болото? А если ты в этом болоте живешь? Мало того, а если ты вдруг стал «королем болота»? Остается только вспомнить знаменитый мультик «Летучий корабль» и забавную песенку-плач тамошнего Водяного! И пропеть ее…

Вот так и Виктор Орбан, на полгода ставший главой Совета Европейского союза, оторопел, увидев, что в подружки к нему теперь набивается сама Урсула фон дер Ляйен… Одно ее имечко чего стоит! Ясное дело, политическая пиявка в третьем поколении. Говорят, правда, глухо, что еще ее дед служил в СС. А уж ее папаша в 90-х годах точно помиловал одного из гестаповских палачей, мучавшего людей с помощью обыкновенной кирки, зато самому мучиться в тюрьме не желавшего.

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# Вадим Елфимов # Международная политика # Авторская журналистика на СТВ

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