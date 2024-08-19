Вадим Елфимов: «Орбан сделал выбор почти инстинктивно и стал искать тропинку из болота!»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Что делать, если ты попал в болото? А если ты в этом болоте живешь? Мало того, а если ты вдруг стал «королем болота»? Остается только вспомнить знаменитый мультик «Летучий корабль» и забавную песенку-плач тамошнего Водяного! И пропеть ее…

Вот так и Виктор Орбан, на полгода ставший главой Совета Европейского союза, оторопел, увидев, что в подружки к нему теперь набивается сама Урсула фон дер Ляйен… Одно ее имечко чего стоит! Ясное дело, политическая пиявка в третьем поколении. Говорят, правда, глухо, что еще ее дед служил в СС. А уж ее папаша в 90-х годах точно помиловал одного из гестаповских палачей, мучавшего людей с помощью обыкновенной кирки, зато самому мучиться в тюрьме не желавшего.