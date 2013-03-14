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В Венесуэле объявлено о возможном отказе от помещения Уго Чавеса в мавзолей

14 марта 2013 08:14
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Новости Венесуэлы. Власти Венесуэлы продлили национальный траур по Уго Чавесу до 15 марта. Также накануне было объявлено о возможном отказе от помещения покойного главы государства в мавзолей.

По мнению специалистов, решение о бальзамировании нужно было принимать раньше, а не два дня спустя после кончины. Сейчас эту процедуру выполнить сложно.

С 6 марта гроб с телом лидера Боливарианской Республики выставлен в военной академии в Каракасе. За это время попрощаться с покойным Президентом пришли сотни тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество # Умер Уго Чавес

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