В Венесуэле объявлено о возможном отказе от помещения Уго Чавеса в мавзолей

Новости Венесуэлы. Власти Венесуэлы продлили национальный траур по Уго Чавесу до 15 марта. Также накануне было объявлено о возможном отказе от помещения покойного главы государства в мавзолей.

По мнению специалистов, решение о бальзамировании нужно было принимать раньше, а не два дня спустя после кончины. Сейчас эту процедуру выполнить сложно.

С 6 марта гроб с телом лидера Боливарианской Республики выставлен в военной академии в Каракасе. За это время попрощаться с покойным Президентом пришли сотни тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.