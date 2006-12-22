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ОДКБ должна превратиться в универсальную мировую структуру

22 декабря 2006 08:48
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В Минске проходит заседание Совета Министров иностранных дел государств-участников ОДКБ. В повестке дня - наиболее актуальные вопросы как межгосударственного сотрудничества, так и взаимодействия между нашими внешнеполитическими ведомствами. 
На встрече руководителей комиссий национальных парламентов государств-членов организации обсудили перспективу развития Парламентской ассамблеи ОДКБ. Напомним, решение о ее создании совет принял в ноябре этого года. Сегодня уже готовятся соответствующие соглашения по созданию миротворческого потенциала, документы о создании коллективных сил чрезвычайного реагирования по противодействию техногенным природным катастрофам. Планируется и создание антитеррористических региональных коллективных сил, которые способны были бы реагировать на крупномасштабные теракты.

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