В Сирии убит сотрудник миссии ЕС, раздававший гуманитарную помощь в пригороде Дамаска

Новости Сирии. В пригороде Дамаска убит сотрудник миссии ЕС.

По словам Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Кэтрин Эштон, погибший был местным жителем. Он попал под обстрел боевиков, когда раздавал гуманитарную помощь в пригороде столицы.

Напомним, что Евросоюз вывел из Сирии весь международный состав своей миссии и закрыл ее здание еще в декабре 2012 года. Сейчас в арабской республике продолжают работать только местные сотрудники миссии, главной задачей которых остается распределение гуманитарной помощи и сбор информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.