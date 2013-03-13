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В Сирии убит сотрудник миссии ЕС, раздававший гуманитарную помощь в пригороде Дамаска

13 марта 2013 13:56
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Новости Сирии. В пригороде Дамаска убит сотрудник миссии ЕС.

По словам Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Кэтрин Эштон, погибший был местным жителем. Он попал под обстрел боевиков, когда раздавал гуманитарную помощь в пригороде столицы.

Напомним, что Евросоюз вывел из Сирии весь международный состав своей миссии и закрыл ее здание еще в декабре 2012 года. Сейчас в арабской республике продолжают работать только местные сотрудники миссии, главной задачей которых остается распределение гуманитарной помощи и сбор информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Война в Сирии # Кэтрин Эштон

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