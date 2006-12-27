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Совет безопасности ООН собрался на срочное заседание

27 декабря 2006 09:30
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Дипломаты обсуждали ситуацию в Сомали. Там сейчас идут ожесточенные столкновения между боевиками "Союза исламских судов" и силами правительства, которое активно поддерживают военные из соседней Эфиопии. Сомалийский представитель попросил оказать гуманитарную помощь двум миллионам жителей, которые оказались в зоне боевых действий. Между тем, в Сомали уже уничтожены более тысячи боевиков, а в ближайшие двое суток эфиопские войска могут взять столицу Сомали Могадишо. В ответ глава "Союза исламских судов" заявил, что организация меняет тактику и готовится к партизанской войне.

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