В России проходят выборы президента

За высший государственный пост борются 4 кандидата: руководитель Демократической парии Андрей Богданов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и выдвиженец "Единой России" первый вице-премьер Дмитрий Медведев.

Похоже, прогнозы аналитиков сбываются. Российский электорат демонстрирует высокую избирательную активность. Судя по всему, явка на выборах будет больше, чем на предыдущих парламентских и выборах президента в 2004 году. Все это говорит о том, что россиянам не безразлично, кто же займет пост главы государства в ближайшее время.

Уже завершено голосование во многих восточных регионах Российской Федерации, в 18 субъектах уже закрыты участки для голосования, там идет подсчет голосов, однако, это закрытая информация, все протоколы опечатаны до 21.00 - до момента закрытия последнего участка для голосования.

Наибольшая явка зафиксирована в Чукотке - 83% избирателей проголосовали, а также в Кемерово и Хабаровском крае - 77%. Отметим, что выборы в некоторых регионах России проходят в сложнейших метеоусловиях, например на Камчатке сегодня зарегистрированы землетрясение и шторм, однако большинство избирателей все же пришли на участки для голосования. К этому моменту, каких либо серьезных нарушений не зафиксировано, выборы проходят в спокойной обстановке, за ходом голосования следят более 300 международных наблюдателей.

Активно принимают участие в выборах президента России и в Беларуси. Избирательные участки открыты в Минске и во всех областных центрах, а также на закрытом участке Минобороны Российской Федерации в Клецке. По данным МВД, в нашей стране постоянно проживают более 70 тысяч российских граждан.



В составе избиркомов - сотрудники посольства России в Беларуси и Постоянного представительства РФ при исполнительных и иных органах СНГ. Помещения под избирательные участки, кабины и урны для голосования - те же, что и на выборах в Госдуму Российской Федерации.

