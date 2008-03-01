Россия замерла в ожидании выборов президента

В стране объявлен "День тишины". Сегодня запрещена любая агитация на страницах газет и экранах телевизоров. Кампания, стартовавшая месяц назад, фактически выходит на финишную прямую. Период политической рекламы позади - запрет на агитацию вступил в силу ровно в полночь. Это касается всех материалов в СМИ, а также любых плакатов, расположенных ближе 50 метров к участкам для голосования.



В Центризбиркоме сегодня тоже информационное затишье: здесь либо ни о чем, либо о погоде.



В тоже время все 96 тысяч избирательных участков полностью готовы к работе. В отдаленных районах России и некоторых странах мира уже идет досрочное голосование. За законностью процесса голосования следят около 300 международных наблюдателей и еще сотня иностранных дипломатов.



У миллионов российских избирателей есть еще вечер, чтобы задуматься и принять решение. Впрочем, большинство из них свой выбор уже сделали.



Аналитики прогнозируют высокую политическую активность.