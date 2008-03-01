Делегация штаб-квартиры НАТО в Минске

Эксперты Североатлантического Альянса положительно оценили деятельность Беларуси по программе "Партнерство ради мира". Представители НАТО встретились с руководством Министерства обороны Беларуси и ознакомились с системой подготовки белорусского миротворческого подразделения.



Беларусь и НАТО уже не первый год активно сотрудничают в сфере "Партнерства ради мира". Диалог не только конструктивный, но и продуктивный. Наша страна точно и в срок выполняет все взятые на себя международные обязательства. Североатлантический Альянс это ценит и заинтересован в дальнейшем диалоге.



Растет и миротворческий бюджет Беларуси, за два года он увеличился почти в два раза. Техническое оснащение миротворческой роты даже на фоне элитных подразделений НАТО выглядит весьма внушительно.



Высоко оценили зарубежные эксперты и профессиональный уровень белорусских военных. Несколько сотен военнослужащих прошли подготовку на специальных миротворческих и языковых курсах. Кроме того, рота регулярно и успешно участвует в межнациональных учениях Альянса.



Взаимовыгодное сотрудничество с Североатлантическим альянсом важное направление обеспечения национальной безопасности Беларуси. Поэтому активный диалог Беларуси и НАТО продолжится и впредь. Говорить о совместных миссиях пока рано, однако подготовка к ним будет продолжаться.