Прямой эфир

Делегация штаб-квартиры НАТО в Минске

01 марта 2008 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Эксперты Североатлантического Альянса положительно оценили деятельность Беларуси по программе "Партнерство ради мира". Представители НАТО встретились с руководством Министерства обороны Беларуси и ознакомились с системой подготовки белорусского миротворческого подразделения.

Беларусь и НАТО уже не первый год активно сотрудничают в сфере "Партнерства ради мира". Диалог не только конструктивный, но и продуктивный. Наша страна точно и в срок выполняет все взятые на себя международные обязательства. Североатлантический Альянс это ценит и заинтересован в дальнейшем диалоге.

Растет и миротворческий бюджет Беларуси, за два года он увеличился почти в два раза. Техническое оснащение миротворческой роты даже на фоне элитных подразделений НАТО выглядит весьма внушительно.

Высоко оценили зарубежные эксперты и профессиональный уровень белорусских военных. Несколько сотен военнослужащих прошли подготовку на специальных миротворческих и языковых курсах. Кроме того, рота регулярно и успешно участвует в межнациональных учениях Альянса.

Взаимовыгодное сотрудничество с Североатлантическим альянсом важное направление обеспечения национальной безопасности Беларуси. Поэтому активный диалог Беларуси и НАТО продолжится и впредь. Говорить о совместных миссиях пока рано, однако подготовка к ним будет продолжаться.

Другие новости рубрики

Все новости
01 марта 2008 14:57

Новый субъект Федерации появился на карте России

29 февраля 2008 20:17

Рекордное количество журналистов приехало освещать выборы президента России

29 февраля 2008 15:18

Президент Беларуси вручил государственные награды