Состоится ли 11 февраля встреча Порошенко, Олланда, Меркель и Путина в Минске, будет напрямую зависеть от результатов встречи 10 февраля

Новости Беларуси. Минск 10 февраля вновь станет переговорной площадкой по мирному урегулированию украинского кризиса. В белорусской столице, как ожидается, состоится встреча трехсторонней контактной группы. Переговоры представителей украинских властей, России, ОБСЕ, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будут предварять встречу лидеров «нормандской четверки», которая запланирована в Минске на 11 февраля.

Состоится ли завтра встреча Порошенко, Олланда, Меркель и Путина, будет напрямую зависеть от результатов сегодняшнего диалога. Ведь главная цель нынешней встречи - подготовить условия и наполнение переговоров на высшем уровне в «нормандском формате».

Белорусский МИД подтверждает проведение 10 февраля в Минске очередного заседания контактной группы по Украине. Как сообщили в прес-службе ведомства, в настоящее время идет подготовка к встрече, которая, предположительно, состоится во второй половине дня. Время и место пока не уточняется.

В центре внимания сторон - немедленное прекращение огня, а также соблюдение других ранее достигнутых договоренностей, прописанных в «минском меморандуме».

О важности предстоящих минских переговоров сегодня говорят во всем мире. От встречи лидеров стран "нормандской четверки" эксперты ждут конкретных решений, которые гарантировали бы главное - прекращение боевых действий. И то, что Минск вновь становится переговорной площадкой, на которой украинский кризис попытаются разрешить теперь уже на высшем уровне, свидетельствует о прорыве в решении затянувшегося конфликта.

Александр Синкевич, политический аналитик:

Для нас важна сама тенденция – закрепление за Беларусью статуса восточно-европейской Швейцарии: переговорной площадки, заинтересованной в стабильности в регионе.

Николай Самосейко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Минск в настоящее время уже ассоциируется со словом мир, мирные переговоры. Об этом подчеркивал и Глава государства в открытом диалоге.

А в Берлине этой ночью завершилась встреча представителей стран "нормандской четверки". Переговоры проходили семь часов в закрытом режиме. Дипломаты из России, Германии, Франции и Украины разрабатывали проект соглашения по урегулированию украинского кризиса. Информации о встрече практически нет. Стороны это объясняют желанием не навредить саммиту "нормандской четверки" в Минске, назначенному на 11 февраля. К этому сроку внешнеполитические эмиссары и эксперты должны согласовать проект документа, который сможет остановить кровопролитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юго-восток Украины по-прежнему — одна из горячих точек. Ожесточённые бои идут в районе Дебальцево. Украинской армии пришлось отступить на 4 километра — этот факт подтвердили в Киеве. Ополченцы в свою очередь заявляют о захвате двух стратегических высот, а также о взятии под контроль территории сел Грозное, Красный Пахарь и Александровское. Сейчас идут бои за город Углегорск. Он пока под контролем ополченцев, однако артиллерийская дуэль не прекращается ни на минуту.