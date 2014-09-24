В Нью-Йорке проходит мировой саммит по климату с участием белорусской делегации

Новости США. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит мировой саммит по климату. Участие в форуме принимает и белорусская делегация, ее возглавляет премьер-министр Михаил Мясникович.

Беларусь представит свое видение нового климатического соглашения, которое станет альтернативой Киотскому протоколу. Напомним, это международный документ по которому уже 15 лет мир борется за чистоту атмосферы. И именно сейчас назрела необходимость новой стратегии.

Алексей Адашкин, СТВ:

Сегодня движение на Манхэттене практически остановилось. Многочисленные пробки спровоцировали главы делегаций, кортежи, которые съехались сегодня в штаб-квартиру ООН, которая находится в самом центре Нью-Йорка. Никогда ранее конференция по климату не собирала столь представительной делегации со всего мира. «Пан Ги Мун хочет охладить» атмосферу – с такими заголовками вышли некоторые мировые СМИ. Ведь именно генеральный секретарь ООН выступил с инициативой провести такой масштабный и климатический саммит именно в этом году.

Действовать нужно немедленно. Такой тезис звучит практически в каждом выступлении президентов и премьер-министров с главной трибуны ООН. Почти каждый рассказывает о засухах, наводнениях и других катаклизмах, которые особенно участились в последнее время.

Главная цель климатического саммита – обсуждение нового всеобъемлющего договора о сокращении выбросов парниковых газов. Этот документ будет подписан в 2015 году в Париже, и он должен заменить знаменитый Киотский протокол. При этом сейчас прорабатывается и самое главное – финансовый механизм, который позволит найти средства для предотвращения глобальной экологической катастрофы. Генеральный секретарь ООН накануне даже озвучил конкретные цифры. Пан Ги Мун выступал за то, чтобы всем миром собрать 100 миллиардов долларов и передать их в особый климатический фонд ООН. Главное, за что сейчас сражаются экологи – это ограничение глобального потепления на 2 градуса. Для этого необходимо существенно снизить выбросы парниковых газов, при этом отчеты экспертов неутешительные – в 2014 году даже прогнозируется рекордное увеличение выбросов — до 37 миллиардов тонн. Такими темпами глобальное потепление и необратимые процессы в климате уже не остановить, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Белорусскую делегацию на этом саммите возглавляет премьер-министр Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Изменение климата — глобальный вызов для всего человечества. Эффективный ответ на него может быть только всеобщим. Беларусь поддерживает инициативу ООН и Евросоюза о новом климатическом соглашении, которое призвано играть эту роль. И успех будет только тогда, когда каждое государство добровольно внесет свой вклад в совместный ответ. Республика Беларусь выполняет взятые на себя обязательства по Киотскому протоколу. Мы сократили выбросы парниковых газов в сравнении с 1990 годом на треть. В три раза сокращена энергоемкость ВВП. Беларусь создала рыночную среду для зеленых инвестиций. Законодательно закреплены гарантии и налоговые льготы для инвесторов.

Алексей Адашкин, СТВ:

Можно сказать, что главная инициатива, озвученная здесь белорусской делегацией — призыв «отказаться от спекуляций воздухом» и перейти к конкретным действиям, которые помогут предотвратить катастрофические изменения климата на планете.