Новости США. В Нью-Йорке началась 71-я сессия Генассамблеи ООН. 26 сентября с высокой трибуны выступит министр иностранных дел нашей страны. В повестку дня внесены проблемы развития стран Африки, координации усилий по оказанию гуманитарной помощи, содействия правосудию и развития международного права. Также будет обсуждаться положение дел на Ближнем Востоке, ситуация в Афганистане, Палестинский вопрос и ряд других.

Через неделю после открытия сессии начнется общеполитическая дискуссия, в которой примут участие главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств. По традиции ее откроют выступления лидеров Бразилии и США.

Говорят, ООН в кризисе. Может, оно и так, только кризис этот – болезнь трансформации и роста. За последние 10 лет Объединенные Нации вновь обрели голос и право высказывать свое мнение, все вместе и каждая в отдельности, да к тому же мнение это теперь имеет реальный шанс быть услышанным.

Года эдак с 90-го ООН и в течение 20 последующих лет практически безропотно утверждала решения, принятые в «хрустальном граде на холме» – в Вашингтоне. Послушание планетарного синклита наций стало призом Америке как победительнице в Холодной войне. ООН почти безучастно наблюдала за бомбардировками Белграда в 1999 году, благословила нападение на Афганистан в 2001-м, а стирального порошка в пробирке Колина Пауэлла, секретаря Госдепа, Объединенным Нациям хватило, чтобы дать добро на уничтожение Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первом десятилетии XXI столетия главная международная организация планеты всерьез обсуждала только глобальное потепление, которое, вполне вероятно, есть выдумка и фикция. 6 миллиардов жителей Земли оставались бессловесны и, как следствие, бесправны. Любопытно, что безнадежность эта сломана при непосредственном участии Беларуси.

Про диктат сильного, однополярный мир, про забвение главных проблем человечества говорил в 2005 году не только Лукашенко, но Чавес и Ахмадинеджад – экстравагантные революционеры, а белорусский Президент, вполне респектабельный, хотя не всем приятный, сформулировал то, что хотели сказать многие бессловесные, но не смели. 10 лет спустя, на 70-й Генассамблее, стало общим местом то, что в 2005 году было ниспровергательским. И теперь голос Лукашенко звучал уже в целом хоре лидеров, требующих перемен.

Пан Ги Мун, генеральный секретарь ООН:

Устойчивое развитие требует устойчивого мира. В 2030 году поступательный экономический рост, мы надеемся, будет идти рука об руку с урегулированием всех военных конфликтов.

ООН тем временем менялась: в 2011 году Ливию на растерзание еще сдали, но после ожесточенной борьбы; в прошлом году сжечь Дамаск, как Триполи уже не позволили – и по Сирии американцам приходится вести переговоры, и искать компромиссы.

Стефан де Мистура, спецпосланник ООН по Сирии:

Сегодня огонь прекращен в Алеппо, Латаки, в городе Хама. Практически во всей провинции Идлиб. Лишь эпизодические перестрелки случаются кое-где. Ситуация зримо улучшилась.

ООН стала дискуссионным клубом, но это и хорошо: сейчас позиции формулируются, шлифуются, притираются. Еще недавно с трибуны ООН просто сообщали, что правильно, что нет. Белорусский голос не будет больше одиноким гласом здравого смысла, вопиющего в пустыне, – единомышленников у нас много. В этом смысле очередная Генассамблея тем и важна – здесь будут говорить о серьезных проблемах, но взаимоуважительно и спокойно: ООН снова объединяет, а не разъединяет нации.