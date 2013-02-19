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В Миссисипи отменили рабство, официально действовавшее в американском штате с 1865 года

19 февраля 2013 06:16
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Новости США. В американском штате Миссисипи отменили рабство. Как оказалось, из-за бюрократических нестыковок оно формально существовало здесь буквально до 18 февраля. После ратификации 13 поправки к Конституции в 1865 году власти штата забыли отправить копию документа в Федеральный реестр США, из-за чего он официально так и не вступил в силу. Недоработку заметил местный житель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итоге необходимые бумаги все же были отправлены по назначению. И вот спустя 148 лет после того, как рабство было отменено по всей стране, настал черед и Миссисипи.

# Конституция

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