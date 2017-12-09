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В Минске в закрытом режиме проходит встреча советников президентов стран «нормандской четверки»

09 декабря 2017 12:25
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Новости Беларуси. Ситуацию на юго-востоке Украины сегодня в Минске обсуждают советники президентов стран «нормандской четверки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в закрытом режиме проходит встреча советников президентов стран «нормандской четверки»-1

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме – сообщили нам в МИД Беларуси. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявил, что одной из главных тем переговоров станет обмен пленными между Киевом и Донбассом.

В Минске в закрытом режиме проходит встреча советников президентов стран «нормандской четверки»-3

В зоне конфликта за минувшие сутки режим прекращения огня нарушался три десятка раз.

В Минске в закрытом режиме проходит встреча советников президентов стран «нормандской четверки»-5

Известно о четверых погибших. При этом стороны применяли минометы различных калибров, запрещенных Минскими договоренностями.

В Минске в закрытом режиме проходит встреча советников президентов стран «нормандской четверки»-7

В Минске в закрытом режиме проходит встреча советников президентов стран «нормандской четверки»-9

В Минске в закрытом режиме проходит встреча советников президентов стран «нормандской четверки»-11

В Минске в закрытом режиме проходит встреча советников президентов стран «нормандской четверки»-13

# Фотофакт # Война в Украине

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