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Еще 36 долгосрочных наблюдателей за выборами Президента от ОБСЕ прибудут в Беларусь 31 августа

31 августа 2015 08:12
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Новости Беларуси. Миссия бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ расширяет свое представительство в Беларуси. Сегодня, 31 августа, в Минск прибудут еще 36 долгосрочных наблюдателей из 16 стран, которые относятся к региону Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Первая группа из 11 экспертов во главе с руководителем Жаком Фором приступила к работе в середине прошлой недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за выборами Президента Беларуси будут следить более 400 специалистов ОБСЕ. Они будут распределены по всем регионам страны.

Участники миссии планируют встретиться с кандидатами в президенты. Но в центре внимания — ход избирательного процесса: от открытия участков для голосования до подсчета бюллетеней. 

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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