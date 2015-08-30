Александр Лукашенко: Любой путь дебюрократизации – это правильный путь, но везде есть границы

Новости Беларуси. Беларусь ждут серьезные подвижки для упрощения порядка получения лицензий. Это стало известно по итогам совещания у президента. Правительство предлагает скорректировать законодательные акты. Новации, например, коснутся сроков действия таких разрешений и количества бумаг, которые необходимы для получения лицензии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не каждый посетитель всматривается в мелкий текст документа у двери. Но, по сути, без этой бумаги медцентр работать не сможет. Это как щит безопасности для пациентов и потребителей. Лицензия дает право организации оказывать услуги. В этом случае — медицинские. Специальное разрешение здесь имеется на 25 их видов — от стоматологии до кардиологии. То есть государство гарантирует – учреждение проверенное. Три года назад медцентру понадобилось 2,5 недели, чтобы получить лицензию.

Елена Железнякова, начальник отдела маркетинга медицинского центра:

В 2010 году Министерством здравоохранения был принят ряд мер по уменьшению пакета документов для получения лицензии. Конечно, стало проще. Но учитывая, что мы живем в веке высоких технологий, где есть Интернет, электронная почта, хотелось бы документы подавать по средствам электронной почты. Это было бы проще и им, и нам, не надо было бы эти кипы бумаг таскать.

В 2010 году в Беларуси пошли по пути сокращения числа тех видов деятельности, под которые нужна лицензия. Сократили на 40 процентов. Сегодня специальное разрешение нужно только для 37 видов деятельности. По сути, отменили там, где можно было. Оставили под лицензированием ключевые сферы, от которых зависит безопасность людей.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Если раньше не обращались 25% индивидуальных предпринимателей, то сегодня у 86% индивидуальных предпринимателей нет необходимости обращаться к лицензированию. Конечно, эта статистика не только белорусская, а Всемирного банка, как действуют наши указы. Причем ранее лицензию выдавали в течение 25 дней, сейчас это происходит за 12 дней. Безусловно, это огромная помощь. А то, что сокращается количество документов, упрощаются вопросы по выдаче лицензий – это очень важно, это упросит работу всего бизнеса.

Это решение было в тренде общей политики по созданию благоприятного бизнес-климата и дебюрократизации в стране. В последние годы в Беларуси немало сделано, чтобы улучшить условия работы предпринимательского сектора. Усовершенствована госрегистрация субъектов хозяйствования, упрощено налоговое администрирование, расширяется электронный документооборот.

За это время более либеральными стали условия найма работников и оплаты труда. Все это позволило занять Беларуси 57 место в рейтинге Doing Business 2015 среди 189 государств, поднявшись на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом. Такой список оставляет Всемирный банк. С этой международной структурой обсуждали и шаги в сфере лицензирования. Подключилось и бизнес-сообщество.

Владимир Карягин, председатель Президиума Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства:

Мы неоднократно в национальной платформе бизнеса Беларуси записывали предложения власти – продолжить сокращение количества лицензий. Еще 5 лет назад их было просто неимоверное количество. В несколько раз лицензирование было сокращено. Как административная процедура, она получила очень четкую градацию по стоимости этой процедуры – сегодня это в пределах 100 евро и даже меньше. Поэтому эта работа фактически продолжается. Потому что необходимо улучшать условия для ведения бизнеса и, в первую очередь, снижать возможный порог для входа в бизнес для развития стартапов.

В этот раз Совмин предлагает скорректировать законодательные акты. Хотят внести 4 ключевых новшества. Президент задает правительству логичный вопрос: нужны ли эти меры сегодня и главное, как соблюсти баланс между улучшением бизнес-климата и безопасностью потребителей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Было немало разговоров по лицензированию. Прошли очень серьезные мозговые атаки, в том числе на моем уровне. И были подготовлены соответствующие решения и президента, и на уровне законов были приняты решения, то есть сформирована некая законодательная база по этому направлению. Вопросы лицензирования у нас имеют определенную законодательную базу. Встает вопрос: зачем мы снова возвращаемся к этому вопросу, чего не хватает в той законодательной базе, чтобы бизнес у нас развивался и существовал?

Я сравниваю у нас систему лицензирования с системами лицензирования в Евразийском экономическом союзе и в других странах (в России, Армении и других странах). Так мы же на порядок лучше выглядим.

Любой путь дебюрократизации – путь правильный, но везде есть границы, которые мы ни в коем случае в нынешней ситуации, на нынешнем этапе нашего развития не должны перейти.

И действительно, Беларусь на фоне партнеров по Евразийскому экономическому союзу в вопросах лицензирования выглядит очень прилично. Из пятерки стран у нас под лицензию попадает минимальное количество видов деятельности. Да и срок получения разрешения один из самых коротких – 15 дней, максимум 25 – если нужна экспертиза. Работа в едином интеграционном объединении повышает глобальную конкуренцию между предприятиями в регионе.

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Для инвесторов и для бизнеса очень важны сигналы, которые посылает власть. И данным решением, данным совещанием власть опять демонстрирует некий сигнал – свою добрую волю, свою стратегию. Стратегия направлена на дебюрократизацию и либерализацию, то есть на создание благоприятных условий для бизнеса.

Новации позволят упростить процедуру получения лицензий. Предлагается сделать такие разрешительные документы бессрочными — сегодня они действуют 5-10 лет. То есть пакет бумаг не нужно будет собирать заново. Но придется все-таки раз в 5 лет экспертизой организации подтвердить качество и безопасность. Заявки в лицензирующий орган можно будет посылать по почте или по «электронке».

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Будет сокращено количество документов, которые предоставляются для получения лицензии. Почему это раньше не было сделано? Лишь только потому, что все изменяется в обществе. Сегодня наработан ряд баз данных, например, Миюста и других органов, которые выдают лицензии. Поэтому тем, кому нужна лицензия, нет необходимости сегодня самим собирать документы. Вполне возможно, тем организациям, которые выдают лицензии, самим запрашивать у отдельных реестров документы, которые необходимы для выдачи лицензии. Это, на наш взгляд, большой шаг вперед.

Спорным оказался вопрос о том, чтобы передать полномочия по аннулированию лицензий судам. Ничего в этом плане менять нет необходимости, чтобы не загружать судебную систему.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что такое – решение суда? Оно что, будет более квалифицировано, нежели решение лицензируемого органа или министра? С другой стороны, вы знаете, я вот выдал лицензии, что-то нарушили – это уже не мое дело, идите в суд. У нас что, в судах больше делать нечего? И у нас же суд решает этот вопрос вместе с лицензионным органом при определенных условиях. И самое главное. Ну если Жарко – мы ему не доверяем – нарушил там что-то, так иди обжалуй в суд.

Александр Лукашенко считает, что не стоит расширять число структур, контролирующих выдачу лицензий. По итогам разговора определились, что нужны более жесткие требования и условия для судебно-экспертной деятельности, а также в области атомной энергетики и риэлтерских услуг. Главное требование главы государства — идти от жизни. Итоговый документ должен быть написан простым языком и быть понятным бизнесу.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если у нас действительно дебюрократизируется система, лишние административные барьеры будут убраны, то, что на сегодняшний день мешает, будет убрано, то это нормально, этим путем пойдем. Но качество и безопасность производимых товаров и услуг должны быть соблюдены. И это барьер в виде лицензирования.

Нормы, которые не прошли обсуждение, в итоговый вариант документа не войдут. В целом президент одобрил меры по упрощению получения лицензий. В ближайшие недели проект указа будет доработан правительством. Это станет еще одним шагом на пути создания благоприятной деловой среды в Беларуси.