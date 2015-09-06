Более 100 человек пострадали у Верховной Рады в Киеве – репортаж СТВ с места событий

Новости Украины. В Киеве неделя началась со взрывов у Верховной Рады. От взрыва гранаты пострадало более 100 человек. Есть жертвы. Власти Украины обещают резко отреагировать на инцидент, приведший к гибели четырех человек. Однако взрывная эстафета на этом не завершилась. И через два дня прогремел взрыв уже в офисе националистического «Правого сектора». Корреспондент программы «Неделя» на СТВ только что вернулась из неспокойного Киева.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Трагические события возле Верховной Рады и их отголоски всю неделю буквально висели в воздухе. Понедельник. В Киеве страшная жара под сорок. Но горячо в тот день было не только от солнца… Буквально день-два – в Киеве штормовое предупреждение и настоящий вихрь событий: аресты, задержания и настоящие сражения за жизни раненых… но молитвы помогли не всем. На неделе природа и вся Украина оплакивали погибших в столкновениях.

А начиналось все, как это часто бывает, мирным митингом. Но после того как депутаты одобрили внесение изменений в Конституцию в части децентрализации, площадка возле Верховной Рады очень быстро напомнила боевую передовую.

Бойцы Нацгвардии – не профессионалы, а молодые парни-срочники, возможно, и были готовы к взрывпакетам и дымовым шашкам, но никак не к гранате за сотни километров от зоны АТО…

Пострадавших больше сотни. И травмы просто жуткие. Один из правоохранителей потерял ногу, другой остался без глаза. Вот его шлем с отверстием от осколка. Но для четырех нацгвардейцев это дежурство на мирном митинге в центре Киева стало последним…

Иван Хоружий, военнослужащий Национальной гвардии Украины:

Бросили гранату, я почувствовал, как в берцы потекла кровь и китель начал промокать кровью.

В момент этой записи Иван нервничает вовсе не из-за интервью перед камерой – парень еще не знает, что будет с его рукой. Иван рассказывает, что после того, рокового несения службы возле Рады, он практически не спит. И не столько от физической боли, сколько от осознания, что ребят, с которыми перед лицом смерти на равных стояли плечом к плечу, больше нет…

Иван Хоружий, военнослужащий Национальной гвардии Украины:

Обидно, что молодые парни пришли на срочную службу, по 20 лет, и просто погибли…

После трагических событий всю неделю на протяжении всех заседаний возле Верховной Рады выставляли оцепление. А вечером сюда же водили экскурсии, а рядом с фотографиями погибших позировала молодежь.

Катерина Ефремовна живет далеко от Киева, но за событиями следила, будто и ее внук стоял там, возле Верховной Рады. Эмоциями с нами женщина делится возле дороги – продает то, что в свои 76 сумела собрать в огороде.

Пенсия у Катерины Ефремовны примерно 800 тысяч в пересчете на белорусские рубли, и новость о том, что с 1 сентября эта сумма увеличится, у нее не вызывает ничего, кроме смеха.

Антон Финько, политолог:

Нужно иметь в виду, что эти обещания формулируются в условиях, когда с 1 сентября ожидается очередное повышение цен на электроэнергию.

Люди уже не верят даже в законодательно закрепленные обещания. И продолжают напоминать правительству о плюшках, которые так активно раздавали перед выборами на фоне событий на Майдане.

Светлана Мусевич:

Нам обещали человеческую жизнь. Мы ее не получили. Мы получили очередной развод! Развод от наших властей, которых мы же сами и привели к власти. Получилось, что нам врали. Врали, когда приходили к власти. Врали, когда просили потерпеть. Врали и врут сейчас.

Но на фоне митингов с пустыми кастрюлями, дескать, положить туда скоро будет и нечего, лучезарный киевский мэр Виталий Кличко с помпой открывал 900 метров дороги в престижном столичном районе, которые обошлись бюджету почти в полтора миллиона долларов!

Совсем скоро жителей Украины очевидно снова искупают в солнечных лучах обещаний. Региональные выборы уже в нынешнем октябре. В условиях, когда в стране, по данным Госстата, ВВП во втором квартале упал на 15%, политическая риторика становится максимально недвусмысленной, а утолить аппетиты избирателей, по прогнозам аналитиков, попытаются традиционно – гречкой.

Владимир Фесенко, политолог:

Есть такой термин «гречка» – это продуктовые пакеты. А потом стали использовать прямую оплату. «Вот помогает человек, за него и проголосуем, может, и после выборов он будет помогать, когда станет депутатом» – такая психология достаточно серьезно работает.

«До местных выборов нужно еще дожить!» – не для расхожести фразы говорит руководитель офиса «Правого сектора» в одном из районов Киева. В четверг в окно организации, расположенного на первом этаже жилого дома, прилетела граната.

Константин Лихитченко, руководитель общественной организации «Правый сектор – Оболонь»:

Граната упала сюда, вот ее след. Смягчили последствия коробки, составленные здесь. Взрывной волной вынесло окно, дверь. Осколки долетели до конца коридора. Произошло возгорание. Если бы попало в газовую трубу, последствия были бы более печальными, трагическими.

Кому невероятно тяжело узнавать, что в центре Киева гибнут люди, что в спальном районе столицы вот так запросто взорвали гранату, так это ветерану войны Андрею Сергеевичу.

Андрей Кириенко, житель деревни Лютиж:

Народ молодой погибает ни за что.

А ведь он со своей телегой сена чем-то напоминает родную Украину, которая движется с тяжелым возом и социальных, и экономических проблем. Страну, оказавшуюся на мирной обочине, но все же пока не сошедшую с дороги. Родину, в которую он все-таки верит, сколько бы камней ни попадалось под колесами.