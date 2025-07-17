В ГрГУ имени Янки Купалы завершает работу летняя школа для будущих абитуриентов

Вместе с окончанием приема документов на бюджет в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы завершает работу многопрофильная летняя школа. Благодаря ей можно было познакомиться с вузом, окончательно определиться с выбором профессии и подготовиться к поступлению, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В университете встречали учащихся педагогических и инженерных классов. На лекциях и мастер-классах они получили новые знания, а благодаря тестированию и контрольным смогли оценить свои способности. Им поступать только в 2026 году.

Матвей Корнелюк, учащийся Средней школы №7 Волковыска: Два раза был я в лагере «Учитель NEXT», который проходил на базе Гродненского государственного университета, и сейчас, конечно же, я решил поехать в третий раз, но уже в летнюю школу «Купаловский старт».

Елена Дубонос, учитель Средней школы №7 Волковыска:

«Купаловский старт» дает возможность учащимся посмотреть, узнать жизнь университета, каким образом построена вступительная кампания, узнать о том, как работает каждый факультет, увидеть жизнь университета, жизнь студентов, работу преподавателей.

За 10 дней работы летней школы ребята познакомились со всеми факультетами университета и стали участниками различных культурно-развлекательных мероприятий.