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В конце 2019 года Беларусь планирует запустить второй спутник дистанционного зондирования Земли

20 ноября 2016 13:34
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Новости Беларуси. Тем временем завершается согласование технического задания на второй белорусский спутник дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщил директор геоинформационных систем Национальной академии наук Беларуси Сергей Золотой.

По характеристикам БКА-2 как минимум в четыре раза лучше предшественника. Эксплуатация спутника позволит создавать топографические навигационные карты в масштабе 1 к 10 тысячам. Запуск БКА-2 намечен на конец 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Золотой, директор УП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси:
Это в первую очередь задачи, связанные с кадастровыми проблемами. Земельный, городской. И, соответственно, целый ряд прикладных задач, связанных с более точной оценкой ущербов. Возможность построения точных трехмерных моделей местности. А это, в свою очередь, является основой для моделирующих программ, в том числе связанных с наводнениями, возможностью распространения пожаров, ураганов даже.

Первый спутник дистанционного зондирования Земли Беларусь успешно запустила в 2012 году. Он осуществляет космическую съемку для нескольких десятков организаций Беларуси, а также ряда зарубежных заказчиков. Экономический эффект от реализации этого проекта на треть превысил объем затрат на создание и эксплуатацию аппарата.

# Белорусский спутник # Сергей Золотой

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