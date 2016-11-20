В конце 2019 года Беларусь планирует запустить второй спутник дистанционного зондирования Земли

Новости Беларуси. Тем временем завершается согласование технического задания на второй белорусский спутник дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщил директор геоинформационных систем Национальной академии наук Беларуси Сергей Золотой.

По характеристикам БКА-2 как минимум в четыре раза лучше предшественника. Эксплуатация спутника позволит создавать топографические навигационные карты в масштабе 1 к 10 тысячам. Запуск БКА-2 намечен на конец 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Золотой, директор УП «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси:

Это в первую очередь задачи, связанные с кадастровыми проблемами. Земельный, городской. И, соответственно, целый ряд прикладных задач, связанных с более точной оценкой ущербов. Возможность построения точных трехмерных моделей местности. А это, в свою очередь, является основой для моделирующих программ, в том числе связанных с наводнениями, возможностью распространения пожаров, ураганов даже.

Первый спутник дистанционного зондирования Земли Беларусь успешно запустила в 2012 году. Он осуществляет космическую съемку для нескольких десятков организаций Беларуси, а также ряда зарубежных заказчиков. Экономический эффект от реализации этого проекта на треть превысил объем затрат на создание и эксплуатацию аппарата.