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В Китае выбран новый председатель КНР

14 марта 2013 08:06
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Новости Китая. Всекитайское собрание народных представителей выбрало нового председателя КНР. Им стал Си Цзиньпин. В ноябре прошлого года он уже был избран генеральным секретарём партии и объявлен преемником Ху Цзиньтао, который руководил страной на протяжении десяти лет. Он также возглавил Центральный военный совет и, согласно Конституции, стал главнокомандующим вооруженными силами страны.

Таким образом, теперь в руках Си Цзиньпина находятся партийное, государственное и военное руководство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпина с избранием Председателем Китайской Народной Республики от имени белорусского народа и себя лично поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Президентские выборы

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