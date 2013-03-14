В Китае выбран новый председатель КНР

Новости Китая. Всекитайское собрание народных представителей выбрало нового председателя КНР. Им стал Си Цзиньпин. В ноябре прошлого года он уже был избран генеральным секретарём партии и объявлен преемником Ху Цзиньтао, который руководил страной на протяжении десяти лет. Он также возглавил Центральный военный совет и, согласно Конституции, стал главнокомандующим вооруженными силами страны.

Таким образом, теперь в руках Си Цзиньпина находятся партийное, государственное и военное руководство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпина с избранием Председателем Китайской Народной Республики от имени белорусского народа и себя лично поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.