Новости Беларуси. В Гродненской области возьмут на контроль 4 дома в связи с возможным затягиванием строительства. Такие объекты 16 августа посетили представители рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли. Всего же в регионе сформирован список из 9 домов.

Основная проблема – высокие цены, люди отказываются от квартир. На месте принято решение: начатое строительство завершить в любом случае, причем до конца года.

Строительство 40-каквартирного жилого дома в городском посёлке Берестовица - под угрозой срыва. Сдать объект необходимо уже в декабре, а возведён еще только первый этаж. Проблема - в отсутствии финансирования. Из-за высокой стоимости квадратного метра люди выходят из кооператива.

Анна Зенько, начальник Управления капитального строительства Берестовицкого райисполкома:

У нас стоимость метра квадратного 8100. 90% банк обещал кредитовать. В связи с выходом с 1 июня закона, ограничивающего кредитование только 4600 за метр квадратный, кооператив, так сказать, теперь раздумывает, строить или нет. На сегодняшний день есть уже 18 человек, которые отказались.

В среднем за одну квартиру жители должны доплатить 240 миллионов из собственного кармана. Для небольшого райцентра такие суммы просто не подъёмные. Но здесь возникает вопрос: зачем выбирали такой дорогой проект?

Заказчик утверждает, что проект типовой, а дом считается энергоэффективным, отсюда и высокая стоимость. Более дешёвые проекты просто не рассматривались.

Немногим лучше ситуация и со строительством уже 9-тиэтажного дома в соседнем Волковыске. За два года кооператив так и не смог полностью сформироваться. Председатель товарищества Наталья Лиляк изменяла списки участников по несколько раз за год.

Наталья Лиляк, председатель ЖСПК № 68 Волковыска:

4600 – цифра, которая применяется для расчёта льготных кредитов, и реальная стоимость нашего метра - 7 миллионов 700, конечно не подъёмной оказалась для многих семей, в том числе и многодетных.

Олег Дашкевич, технический директор, главный инженер ОАО «Минскпромстрой», член рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Денег хватает только на половину строительства этого дома, вторую половину им надо вносить собственными средствами, на что они не готовы. Средняя зарплата 3-4 миллиона рублей, и они не способны в данном районе оплатить стоимость квадратного метра по фактической цене.

Из тех, кто остался в волковысском кооперативе, уже больше половины оформили кредит. Строительство дома сдвинулось с мертвой точки, возведены уже 4 этажа. Но деньги заканчиваются и, чтобы ввести дом в срок, подрядчику приходится работать себе в убыток.

Правда, в Волковыске предложили свой вариант решения проблемы. Средства, выделяемые на строительство социального жилья, хотят направить на этот объект и выделить здесь 20 квартир для нуждающихся.

Анатолий Радион, начальник Управления капитального строительства Волковысского райисполкома:

На сегодняшний день получено согласие ЖСК, отправлено письмо в облисполком об перераспределении средств на данный дом. 20 квартир мы будем строить социальных.

Исправить ситуацию обещают до конца года. Будут это средства из областного или республиканского бюджета, или дополнительное кредитование, пока не ясно. Но есть однозначное решение, что начатое строительство домов, в любом случае, будет завершено, и люди получат долгожданное жильё, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.