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В Германии на местных выборах партия Ангелы Меркель потерпела поражение

14 марта 2016 13:17
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Новости Германии. В Германии на местных выборах партия Ангелы Меркель потерпела поражение. Согласно предварительным результатам, Христианско-демократический союз не смог набрать большинства в трёх федеральных землях.

Значительное число мест получили антииммиграционные партии. А это значит, что политика «открытых дверей», проводимая Ангелой Мерхель, становится крайне не популярной. Эксперты отмечают стремительное снижение доверия граждан к политике канцлера ФРГ. 

Это первые выборы в местные парламенты с начала миграционного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы # Ангела Меркель

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