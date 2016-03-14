Новости Германии. В Германии на местных выборах партия Ангелы Меркель потерпела поражение. Согласно предварительным результатам, Христианско-демократический союз не смог набрать большинства в трёх федеральных землях.

Значительное число мест получили антииммиграционные партии. А это значит, что политика «открытых дверей», проводимая Ангелой Мерхель, становится крайне не популярной. Эксперты отмечают стремительное снижение доверия граждан к политике канцлера ФРГ.

Это первые выборы в местные парламенты с начала миграционного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.