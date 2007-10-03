Беларусь и Чехия укрепляют парламентские связи

Дипломатические отношения между нашими странами установлены с 1993 года.

Сегодня двустороннее сотрудничество возможно только при условии инициативных шагов со стороны Чешской Республики. По мнению белорусских депутатов, сейчас парламентарии могут идти даже впереди дипломатов. И Беларусь готова для любого открытого диалога с максимальным соблюдением интересов двух стран.

Чешские парламентарии сегодня также встретились с заместителем председателя Совета Республики Национального собрания Александром Абрамовичем. По мнению заместителя председателя Палаты депутатов Чешской республики Войтеха Филипа, подобные визиты - наилучшая возможность высказать свои политические взгляды и сформировать общую позицию по многим вопросам.

Александр Абрамович, в свою очередь отметил, что для Беларуси Чешская республика всегда была и останется в числе близких государств по всем направлениям. Обе стороны обменялись приветствием и заручились поддержкой на будущее.