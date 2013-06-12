В Бресте 12 июня был представлен помощник Президента Беларуси Дмитрий Гоборов

Новости Беларуси. В Бресте 12 июня представили помощника Президента Беларуси Дмитрия Гоборова. Ранее он занимал должность председателя Могилевского райисполкома.

Говоря о новом руководителе, замглавы Администрации Президента Андрей Тур отметил его высокий профессионализм и принципиальность.

Дмитрий Гоборов, помощник Президента Республики Беларусь - главный инспектор по Брестской области:

Мы сегодня поставлены, чтобы выполнять те задачи, которые стоят перед обществом, которые поставил глава государства. Естественно, на каждом своем участке мы должны все задачи выполнить. Я знаю, что здесь живут прекрасные люди. Поэтому вместе с вами мы сможем улучшить жизнь тех, кто проживает на этой прекрасной земле.

Одна из задач, поставленных перед новым руководителем, – как можно быстрее разгрузить склады. На прошедшем накануне совещании президент потребовал устранить причины, которые сдерживают экономический рост промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.