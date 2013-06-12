В 11 странах Европы проходят забастовки авиадиспетчеров

Во Франции из-за забастовки авиадитпетчеров отменены почти 2 тысячи авиарейсов, в том числе и по направлению «Минск – Париж». По той же причине задерживается и вылет из белорусской столицы в Барселону. Протестующие недовольны намерениями ЕС создать единое европейское воздушное пространство.

Ожидается, что реформа позволит сократить продолжительность полетов и расходы авиакомпаний. Но диспетчеры опасаются, что «Единое небо» приведет к ухудшению условий труда и к понижению уровня безопасности полетов.

12 июня к забастовке французских коллег присоединились диспетчеры еще 9 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.